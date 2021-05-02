مائدة رمضان.. اليوم الحادي والعشرون

نقدم إليك مجموعة من الوجبات يمكنك الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم الحادي والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

بابا غانوج

يشتهر المطبخ الشامي بأشهى المأكولات وأطيبها، نقدم إليك طريقة تحضير طبق البابا غنوج على الطريقة الشامية، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة كبيرة الحجم باذنجان.

بصلة صغيرة الحجم مفرومة.

2 ملعقة كبيرة طحينة.

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان.

3 فصوص ثوم مهروسة.

ليمونة كبيرة الحجم معصورة.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

حبة فلفل أخضر حلو مفروم.

ربع كوب كبير زيت زيتون.

حبة طماطم متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

4 ملاعق كبيرة نعناع مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير

- نحضر الباذنجان ونقوم بغسلها بالماء ثم تجفيفها جيدا، ونقوم بعمل شقوق بالسكين في كل حبة من حبات الباذنجان، وندخلها الفرن للشوي لمدة 10 دقائق حتى تنضج من الداخل وتحترق القشرة من الخارج.

- نخرج الباذنجان من الفرن وننزع القشرة المحترقة ثم ننقله إلى مصفاة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يصفى تماما.

- نضع الباذنجان المشوي في وعاء ونضع معه الكمون، والنعناع المفروم، والملح، وحبة الطماطم المفرومة، وحبة الفلفل الأخضر الحلو المفروم، والبقدونس المفروم، وليمونة معصورة، والطحينة، وبصلة مفرومة، ثم نهرس جميع المكونات معا باستخدام شوكة حتى تختلط المكونات معا ونحصل على قوام البابا غنوج المناسب.

- نضع البابا غنوج في وعاء للتقديم ونقوم برش الوجه بزيت الزيتون، ودبس الرمان.



سمبوسك الدجاج

نقدم إليك طريقة تحضير سمبوسك الدجاج بالأعشاب، لتعديها في مطبخك بكل سهولة.

المكونات

120 غم صدور فراخ مسلوق ومقطع.

ملعقة كبيرة لبنة.

½ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

½ ملعقة صغيرة زعتر ناشف.

½ ملعقة صغيرة ريحان ناشف.

6 ورقات سمبوسك.

ملعقة كبيرة زيت نباتى.

طريقة التحضير

- في بولة نخلط الفراخ والجبن وبودرة الثوم والزعتر والريحان ثم نحشى السمبوسك بالخليط ويلف.

- ندهن السمبوسك بالفرشاة بالزيت ويخبز في فرن 160 لمدة 10-12 دقيقة (يقلب في نصف الوقت).

مسقعة بالدجاج

نقدم إليكِ طريقة تحضير صينية المسقعة بالدجاج من المطبخ المصري، التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والحديد، والتي تعمل على رفع مناعة الجسم وتقويته.. تعرفي معنا إلى الطريقة وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

كيلو باذنجان رومي، مقطع حلقات.

2 ثمرة بصل كبيرة الحجم، مقطع حلقات.

5 ثمرات فلفل أخضر رومي، ألوان، مقطع حلقات.

فلفل أخضر حار، مقطع.

كوب كبير عصير طماطم.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

رشة بهارات.

صدور دجاج مخلية.

صلصة بشاميل.

طريقة التحضير

- في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت وتوضع حلقات الباذنجان في الزيت الساخن وتترك حتى تتحمر.

- في مقلاة أخرى على نار متوسطة نضع القليل من الزيت يسخن ثم نضع حلقات البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار وتقلب حتى تتحمر قليلا.

- توضع حلقات الباذنجان على حلقات البصل والفلفل ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات.

- في مقلاة على نار متوسطة تشوح قطع الدجاج تنضج ثم ترفع من على النار.

- في صينية فرن، توضع طبقة من حلقات الباذنجان و1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي والبصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم وتوزع.

- نضع جزءا من صدور الدجاج فوق عصير الطماطم ثم نضع طبقة أخرى من حلقات الباذنجان و1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي والبصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم وتوزع، ثم طبقة من صدور الدجاج.

- توضع صلصة البشاميل كطبقة أخيرة فوق المزيج ثم تدهن ببيضة مخفوقة وتوضع صينية المسقعة في الفرن من 30-45 دقيقة حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.



بسبوسة بالشوكولاتة

نقدم إليك طريقة سهلة لتحضير حلوى البسبوسة الشهية بحشوة الشوكولاتة لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفق «المطبخ العربي».

المكونات

كوبان سميد خشن.

كوب جوز هند.

كوبان لبن زبادي.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سكر.

ملعقتا سمنة.

ماء ساخن.

نصف ملعقة فانيليا.

نصف ملعقة بيكنغ بودر.

كوب شوكولاتة نيوتيلا.

طريقة التحضير

- نبدأ بالمقادير الجافة، فنضع السميد وجوز الهند والفانيلا والبيكنغ باودر والسكر في وعاء الخلط.

- ثم نضيف المقادير السائلة فنصب الزيت النباتي، ومن ثم السمن، ونعجنها جيدا حتى يذوب السمنة تماما.

- نضيف اللبن الزبادي ونحرك، وأخيرا نصب الماء الساخن ويحرك الخليط جيدا.

- يوضع الخليط في قالب الكب كيك، ونسكب طبقة من خليط البسبوسة، ثم طبقة شوكولاتة نوتيلا، وطبقة أخيرة من خليط البسبوسة. وتخبز البسبوسة على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة، ثم يحمر وجهها وتزين وتصبح جاهزة للتقديم.