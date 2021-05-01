مائدة رمضان.. اليوم العشرون

نقدم إليك مجموعة من الوجبات يمكنك الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم العشرين من أيام الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

حساء الدجاج بالذرة

نقدم لك طريقة عمل شوربة الدجاج بالذرة، بوصفة سهلة وبسيطة، ويمكنك تقديمها كطبق جانبي بجانب الأرز والدجاج المشوي، حسب «شملولة».

المكونات

1 و1/2 علبة كريمة.

الذرة: ذرة وحب ذرة.

فلفل أبيض.

1/2 ملعقة صغيرة سكر.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة طعام نشاء تذاب في كوب ماء.

بياض بيضتين.

صدور دجاج مسلوقة.

4 أكواب ماء ساخنة.

طريقة التحضير

يوضع الماء الساخن والسكر على النار ويترك ليغلي.

ثم تضاف الكريمة والذرة والذرة الحب وقطع الدجاح المسلوقة وتترك لتغلي.

ثم يضاف النشاء ويحرك حتى يتجانس ثم الملح والفلفل.

ثم يضاف بياض البيض على الشوربة ثم يحرك بالمضرب وتترك الشوربة لتغلي.



معكرونة بالزبادي

نقدم إليك طريقة تحضير المعكرونة بالزبادي الشهية لتعديها في مطبخك وتقدميها لعائلتك بطريقة سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «هناكل».

المكونات

450 غرام معكرونة (النوع المفضل لديكم).

ملعقة كبيرة زبد.

كوبان حليب زبادي.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرتان معدنوس مفروم أو بابريكا (اختياري).

3 ملاعق كبيرة صنوبر محمص (اختياري).

طريقة التحضير

- تسلق المعكرونة كالمعتاد في الماء المغلي والملح.

- في أثناء سلق المعكرونة يهرس الملح مع الثوم بالهون في الجرن.

- في مقلاة يسخن الزبادي قليلا ثم يرفع من على النار مباشرة وتؤخذ منه ملعقة كبيرة تخلط مع الثوم ثم تضاف على باقي الزبادي ويقلب الخليط جيدا.

- تصفى وتشطف المكرونة بالماء البارد بعد سلقها مباشرة.

- توضع المعكرونة في وعاء عميق ويضاف عليها الزبد وتقلب على نار هادئة ثم يضاف إليها نصف كمية الزبادي وتقلب مرة ثانية.

- بعد رفعها من على النار تصب باقي كمية الزبادي على السطح وتزين بالصنوبر والمعدنوس وتصبح جاهزة للتقديم.

دجاج بالصلصة

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي مع الطماطم، يمكن تقديم الوصفة كطبق رئيسي.

المكونات

دجاجة (مقطعة ومنطفة).

عصير طماطم.

كوب طماطم مقطعة.

حبة بصل.

حبة فلفل أصفر.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات مشكلة.

نصف كوب زيتون أسود.

ملعقة كبيرة سمن.

طريقة التحضير

- اخلطي عصير الطماطم مع البصل والملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود جيدا، ثم ادهني طبق الفرن بجزء من السمن ثم افركي الدجاج في باقي كمية السمن.

- ضعي الدجاج في طبق الفرن ووزعي مزيج عصير الطماطم عليه وافركيه جيدا.

- وزعي الفلفل الأصفر في أطراف الطبق ثم وزعي الطماطم الكرزية الأنصاف والزيتون.

- غطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة ثم خففي الحرارة لـ170 درجة واتركي الدجاج لمدة ساعة حتى ينضج.

- حمري وجه الطبق وقدميه ساخنا إلى جانب الأرز.



بلح الشام بالشوكولاتة

تعرفي معنا على طريقة تحضير بلح الشام بالشوكولاتة وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

ملعقة كبيرة سكر.

120 غرام زبد.

كوب ماء.

رشة ملح.

كوب طحين.

3 بيضات كبيرة.

فانيليا.

زيت للقلي.

نصف كوب نوتيلا مذوبة على حمام مائي للحشو.

للتغطية

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.



طريقة التحضير

- ضعي الماء مع ملعقة السكر والزبد والملح على نار عالية حتى يذوب الزبد ثم خفضي الحرارة وأضيفي الطحين وقلبي لدقيقة ثم ارفعي الخليط من على النار.

- أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع التقليب ثم أضيفي الفانيليا.

- ضعي الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة حتى يسخن.

- استعملي كيس الحلواني لتشكيل العجينة أصابع وضعيها في الزيت مباشرة حتى تتحول للون الذهبي.

- أخرجي بلح الشام على ورق ماص للزيت ثم قلبيه في خليط السكر والقرفة.

- بردي بلح الشام ثم استخدمي حقنة الحشو لحشو الفطائر بالنوتيلا.