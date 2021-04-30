مائدة رمضان.. اليوم التاسع عشر

نقدم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم التاسع عشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

حساء السي فود

حساء السي فود من الأطباق المميزة، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، التي يحتاج إليها الجسم والتي تقيه من الكثير من الأمراض وتمنع هشاشة العظام وتحافظ على صحة الجلد.

تعرفي إلى طريقة تحضيرها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/4 كيلو جمبري.

1/4 كيلو سبيط، مقطع.

1/4 كيلو سمك فيليه، مقطع.

1/4 كيلو كابوريا.

ملعقة كبيرة زبدة.

ثمرة بصل مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

كمون.

بهارات.

طريقة التحضير

- في إناء على نار متوسطة نضع الزبدة تسيح ويوضع البصل على الزبدة ويقلب حتى يصفر ثم نضع الثوم ويقلب المزيج.

- نضع الجمبري على البصل ويقلب لمدة خمس دقائق، ثم نضع السبيط والكابوريا والسمك ويقلب المزيج لمدة دقيقتين أو أكثر حتى ينضج.

- يضاف الماء إلى الإناء حتى يغطي السي فوود ثم يتبل بالملح والكمون والفلفل والبهارات، ويقلب المزيج برفق.

- يرفع الإناء من على النار ثم توضع الشوربة في بولات التقديم وتقدم ساخنة.



معكرونة بالتونة والجمبري

التونة والجمبري من الأطباق المحببة لكل أفراد الأسرة.

اليوم اخترنا لكِ طبق المكرونة بالتونة والجمبري لتعديه على مائدة إفطارك.

المكونات

1/2 كيلو مكرونة اسباجتي.

1 علبة تونة.

1/2 كيلو جمبري مقشر.

3 فصوص ثوم مفروم.

1/2 كوب زيت.

ثلاث ملاعق كبيرة عصير ليمون.

كوب جبنة مبشورة.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

- اسلقي المكرونة جيدا، ثم صفيها واتركيها جانبا.

- شوحي الثوم في الزيت حتى يحمر لونه وضعيه أيضا في طبق جانبا.

- شوحي التونة في قليل من الزيت، ثم أضيفي لها الثوم.

- شوحي الجمبري أيضا في قليل من الزيت لمدة عشر دقائق حتى يتحول لونه إلى الذهبي، ثم أضيفي له التونة بالثوم.

- أضيفي المكرونة للخليط مع باقي الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وقلبي جيدا.

- رشي الجبنة المبشورة على وش الأطباق وقدميها لأسرتك ساخنة.

ليزي كيك بالشوكولاتة

الليزي كيك من الحلويات الشهية وسهلة التحضير ويقبل عليها الجميع، تعرفي معنا على طريقة تحضيرها دون فرن، وفقا لموقع «احكي».

المكونات

1/4 كوب سكر أبيض.

2 ملعقة فانيليا.

أربعة أصفار بيضة.

250 غرام زبد

عشر ملاعق قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).

2 كيس بسكويت.

كوب ماء ساخن.

ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو بودرة.

200 غرام شوكولاتة دارك.

خمس حبات فراولة فريش.

طريقة التحضير

- احضري بولة وذوبي القهوة سريعة التحضير في كوب من الماء الساخن وقلبي من أجل الذوبان.

- احضري وعاء مملوء بالماء لمنتصفه وضعيه على النار، ثم ضعي بولة أخرى فوقها لتصبح حماما مائيا، لكن انتبهي ألا تلمس البولة سطح الماء.

- ذوبي الزبد والسكر وقلبي حتى يذوب الزبد والسكر، ثم ضعي الشوكولاتة الداكنة لتذوب هي الأخرى، وارفعي الوعاء من على النار ثم ضعي صفار البيض والفانيليا وقلبي وذلك حتى لا يتم طهو البيض.

- قلبي للحصول على قوام كريمي سميك وناعم ومتجانس. احضري قالبا مستطيلا وضعي به ورق زبدة، ثم ضعي طبقة من الحشو داخله.

- غطسي حبات البسكويت في القهوة سريعة الذوبان وضعي طبقة منها فوق الحشو. كرري عملية وضع الحشو والبسكويت بالتبادل حتى انتهاء كمية الخليط والبسكويت.

- ضعي القالب في الثلاجة لمدة 24 ساعة ليتماسك. قدميه مع رشة من الكاكاو البودرة، وقطعي الفراولة الطازجة على الوجه، وتصبح جاهزة للتقديم.