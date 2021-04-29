مائدة رمضان.. اليوم الثامن عشر

نقدم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثامن عشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة بطاطا وليمون

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة البطاطا الشهية مع الليمون لتعدينها في مطبخكِ وتستمتعين بمذاقها الشهي في خطوات بسيطة، وذلك وفقًا لموقع «فوكس فاشون».

المكونات

أربع ملاعق كبيرة عصير ليمون.

أربع ملاعق كبيرة زيت ذرة.

أربع حبات بطاطا مسلوقة و مقشرة.

بصلتان أخضر مفروم وناعم.

بصلة مقطعة لشرائح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- تقطع البطاطا المسلوقة إلى مكعبات متوسطة الحجم، ونضعها في صحن التقديم، ونضيف إليها البصل الأخضر والعادي ونقلب المكونات جيدا.

- في طبق صغير نضيف الليمون والملح والزيت والفلفل الأسود، ونقلب جيدا، ثم نسكب المزيج على السلطة وتصبح جاهزة للتقديم.

فتة ريش

نقدم إليك طريقة فتة الريش الضأن في خطوات سهلة وسريعة، وفقا لصفحة الشيف شربيني «فيسبوك».

المكونات

كيلوغرام لحم ريش ضأن.

أربعة أرغفة خبز.

كوبان من الأرز.

أربعة فصوص ثوم.

بصلة.

ملعقة زبد.

طماطم.

أعشاب.

ملح وفلفل وكمون وبهارات.

خل.

مكعب مرق

جزر.

كرفس.

طريقة التحضير

- تسلق الريش بالبصل والجزر والكرفس ثم تتبل بالأعشاب والتوابل والثوم وتدخل الفرن.

- يسوى الأرز ويقطع العيش ويوضع معه قليلا من الشوربة ثم يوضع البصل مع قليل من الزيت ويوضع عصير الطماطم ثم يوضع الخبز في طبق التقديم ثم الأرز والصلصلة ثم ترص الريش فوق طبق الفتة وتصبح جاهزة للتقديم.

بسيمة

في رمضان يُقبل الجميع على تناول الحلويات، واليوم نقدم لكِ طريقة إعداد البسيمة، وهي إحدى الحلويات الشرقية اللذيذة.

المكونات

نصف كوب دقيق.

2 وربع كوب جوز هند ناعم.

نصف كوب سميد.

ربع كوب ماء.

ملعقة ماء ورد صغيرة.

نصف كوب سمن مذاب.

ربع كوب حليب.

نصف كوب سكر ناعم.

جوز هند مبروش للتزيين.

شربات للتقديم

طريقة التحضير

- ادهني قاع صينية الفرن ببعض السمن، في وعاء الخلاط اسكبي جوز الهند، الدقيق، السميد، السكر وقلبيها برفق بملعقة ثم أضيفي الماء، والحليب، وماء الورد والسمن المذاب، ثم شغلي الخلاط حتى تمتزج المكونات وتتجانس مع بعضها البعض.

- أفرغي العجين في صينية الفرن وافرديها جيدا بيديك مع الضغط على العجين، ويمكنك إضافة بعض المكسرات في العجينة إذا رغبت في ذلك، اتركي العجينة لمدة نصف ساعة قبل وضع الصينية في الفرن.

- ضعي الصينية على الرف الأوسط في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة، في درجة حرارة الفرن 180.

- بمجرد خروج الصينية من الفرن اسكبي عليها الشربات واتركيها بضع دقائق حتى تمتص الشربات، للتزيين يمكنك إضافة بعض من جوز الهند على أطراف البسيمة.