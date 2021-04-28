مائدة رمضان.. اليوم السابع عشر

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السابع عشر من أيام الشهر الكريم.

حساء الدجاج والشعرية

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير حساء شهي ومغذٍ، ويعد وجبة كاملة تحتوي على بروتين ونشويات وهو حساء الدجاج بالشعرية.. تعرَّفي معنا على طريقة تحضيره وأعديه بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

50 غرام شعرية.

قطعة صدر دجاج مسحب مقطع مكعبات.

ثمرة بطاطا مقطعة مكعبات.

ثمرة جزر مقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبروش.

فص ثوم مهروس.

أربعة أكواب مرق دجاج.

2 ملعقة صغيرة صويا صوص.

طريقة التحضير

- نضع مرق الدجاج على النار، نضيف له الدجاج المقطع والثوم والزنجبيل، ونترك المكونات على درجة حرارة عالية حتى تغلي.

- نخفف درجة الحرارة، ونترك المكونات لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.

- نرفع الدجاج من المرق، ونقوم بتفتيته بواسطة الشوكة، ونعيده إلى المرق. نضيف الجزر والبطاطا إلى المرق، ونتركها على النار نحو عشر دقائق.

- نضيف الصويا والصوص والشعيرية، ونترك المكونات حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.



مدفون الدجاج

تعرفي معنا على طريقة تحضير مدفون الدجاج الشهي، لتعدينه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

دجاجة مقطعة.

ثمرتا بطاطا.

كوب حليب زبادي.

بصلة.

أربعة فصوص ثوم.

ثلاث ملاعق زيت.

ثمرتا طماطم.

ملعقة معجون الطماطم.

كزبرة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات مشكلة.

كمون.

كوبا أرز بسمتي.

كوب ونصف معكرونة.

زعفران .

ربع كوب ماء الورد.

طريقة التحضير

- ضعي الدجاج في قدر واسع على نار متوسطة، وأضيفي البطاطا وكوب الحليب الزبادي والزيت، وقلبي.

- أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة ثلاث دقائق، وضعي عصير الطماطم ومعجون الطماطم فوق الدجاج.

- أضيفي البهار المشكل والفلفل الأسود والملح والكمون والكزبرة وقلبي حتى تختلط المكونات معًا.

- غطي القدر واتركيه لمدة 30 - 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج، وأضيفي الأرز المسلوق.

- كسري المعكرونة قليلا وأضيفيها فوق الأرز والدجاج.

- اخلطي الزعفران مع ماء الورد وأضيفي المزيج فوق الأرز والدجاج والمكرونة وغطي القدر واتركيه لمدة 15 دقيقة أخرى حتى ينضج تماما، ويصبح جاهزا للتقديم.



قطايف بالقشدة

تعرفي معنا بالفيديو إلى طريقة تحضير حلوى القطايف مع القشدة والفستق لتعديها على مائدتك في رمضان، وذلك وفقا لقناة موقع «احكي» على «يوتيوب».

المكونات

1/4 كيلو قطايف.

1/2 كوب قشدة والفستق.

فستق مطحون للوجه.

ربع كوب شربات «قطر».

طريقة التحضير

- تحضر القطايف ثم تغلق من أسفل ويتم حشوها بالقشدة.

- يرش الفستق على الوجه ويوزع الشربات على الوجه.