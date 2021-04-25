مائدة رمضان.. اليوم الرابع عشر

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الرابع عشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

حساء الحريرة

نُقدِّم إليكِ طريقة سهلة لتحضير حساء الحريرة على الطريقة المغربية لتعديها في مطبخكِ بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

كيلو مكعبات لحم ضأن خالٍ من العظم والدهن.

ملعقة صغيرة بزار.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مطحون.

2 ملعقة زبد.

3/4 كوب كرفس.

2 بصلة، مفرومة.

1/2 كوب كزبرة خضراء مفرومة.

1/2 كوب بقدونس مفروم.

5 حبات طماطم متوسطة الحجم.

7 أكواب ماء.

3/4 كوب عدس أخضر.

علبة حمص مصفاة.

100 غرام شعيرية.

3 ملاعق شوفان كويكر.

أو دقيق مذوب في نصف كوب ماء.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير

- في وعاء كبير يوضع اللحم مع البزار والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل والفلفل الأحمر والزبد والكرفس والبصل والكزبرة والبقدونس.

- تقلب معًا على نار هادئة بين الحين والآخر لمدة 5 دقائق.

- تقشر الطماطم وتقطع مكعبات كبيرة وتضاف للخليط ويترك القدر على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

- يضاف الماء والعدس والشوفان للوعاء على نار عالية حتى يغلي الخليط.

- بعد الغليان يترك القدر بعد تغطيته على نار هادئة حتى ينضج اللحم مع تقليبه من حين لآخر.

- قبل انتهاء الشوربة بعشر دقائق ترفع الحرارة قليلاً لتصبح متوسطة وتضاف حبات الحمص والشعيرية وتترَك على النار لعشر دقائق حتى تنضج الشعيرية.

- يضاف عصير الليمون ويترك على النار لدقيقتين ثم ترفع الشوربة وتصبح جاهزة للتقديم.



طاجن لحم بالبصل والبطاطا

طاجن لحمة بالبصل من الأكلات المفضلة للجميع، ولا تحتاج مكونات كثيرة، ولكن يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، تعرفوا على طريقة تحضيرها وقدموها على مائدة عائلتكم، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو لحم مكعبات صغيرة.

1/2 كيلو بطاطا مكعبات.

4 ملاعق كبيرة (ملعقة طعام) زيت.

3 حبات فلفل ألوان مقطع شرائح.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

رشة شطة (على حسب الرغبة).

رشة بهارات.

رشة كركم.

كوب ماء.

طريقة التحضير

- نحضر وعاء ونضع فيه ملعقتي زيت، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت ونضع مكعبات البطاطا ونقلبها في الزيت، حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبيًّا، ثم نرفعها إلى طبق جانبي.

- في نفس الوعاء نضيف ملعقتي زيت، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت ونضع مكعبات اللحم ونضيف الكركم ونقلب لثوانٍ، ثم نضيف الماء تدريجيًّا ونقلب حتى تنضج ويتغير لونها.

- نتبل برش الملح والفلفل الأسود والبهارات والشطة، ثم نضيف شرائح الفلفل الألوان ونستمر في التقليب.

- نحضر صينية التحضير، نضع فيها مكعبات البطاطا، ثم نضع محتويات وعاء خليط اللحم والبصل، ونضيف القليل من الماء على حسب الحاجة، ونقلب برفق.

- نضع صينية مكعبات اللحم بالبطاطا في الفرن حتى يتحمر الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.



البطاطا مبطنة

البطاطا المبطنة من الأكلات الليبية الشهيرة.. نقدم إليك اليوم طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة لتعديها على مائدتك في رمضان، وفقا لصفحة «فتافيت ليبية» في موقع «فيسبوك».

المكونات

300 غرام لحم مفروم.

معدنوس.

بصلة.

بيضتان.

خبز مرحي «بقسماط».

كمون حوت.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة قرفة.

نصف ملعقة زنجبيل.

بطاطا حجم كبير.

طريقة التحضير

- تخلط المقادير مع بعض ما عدا البطاطا، تقطع البطاطا حلقات ويوضع بها الحشو.

- تغطى بقطعة أخرى من البطاطا، وتصبح مثل الساندوتش (الحشو في المنتصف) تغطس في البيض المخفوق، ثم تغطى الجوانب بالخبز المطحون تقلى في زيت حار وغزير، وعند النضج، ترفع من النار، وتوضع على ورق امتصاص الزيوت، ثم توضع في الفرن منخفضة حتى يكتمل نضوجها من الداخل وتصبح جاهزة للتقديم.



مولتن كيك

نقدم إليك طريقة تحضير كيكة المولتن كيك الشهية في وقت قليل لا يتعدى الـ15 دقيقة وبطريقة سهلة، وفقًا لموقع «شملولة» تعلميها معنا.

المكونات

2 مكعب شوكولاتة.

10 ملاعق كبيرة زبدة.

1/2 كوب كبير دقيق أبيض.

كوب ونصف كبير سكر بودرة.

3 بيضات صغيرة الحجم.

3 صفار بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال.

6 قوالب كيك متوسط الحجم.



طريقة التحضير

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتدهن قوالب الكيك بالقليل من الزيت.

- في بولة قابلة للاستخدام في المايكروويف توضع الشيكولاتة والزبد ثم توضع في المايكروويف وتترك ليسيح.

- يضاف الدقيق والسكر على مزيج الشوكولاتة والزبد ثم يضاف البيض وصفار البيض ويقلب جيدًا حتى يتماسك الخليط.

- توضع الفانيليا وعصير البرتقال على مزيج الدقيق والشوكولاتة ويقلب جيدًا.

- يوزع مزيج الدقيق والشوكولاتة على قوالب الكيك بالتساوي.

- توضع قوالب الكيك في الفرن وتترك لمدة 15 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.