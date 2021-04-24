مائدة رمضان.. اليوم الثالث عشر

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثالث عشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة ساخنة

تعرفي معنا على طريقة تحضير السلطة الساخنة، بحسب كتاب «ماء وملح» لمحمد ونجاة المغيربي، عن دار نشر الفرجاني، لتحضريها في مطبخك بكل سهولة.

المكونات

طماطم.

بصل.

فلفل أخضر.

زيت.

ملح.

فجل طازج.

بصل أخضر.

طريقة التحضير

تغسل الطماطم جيدًا مع الفجل والبصل.

تقطع الطماطم والفجل والبصل إلى مكعبات صغيرة.

نضيف لما سبق أوراق الفجل.

نضيف الليمون والزيت والملح.

توضع المكونات في طبق التقديم.



كفتة بالجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة اللحم الشهية مع الجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو لحم مفروم.

كوب جبن ريكوتا.

1/2 ثمرة بصل مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3 فصوص ثوم مفروم.

1/4 كوب بقدونس مقطع.

بيضة مخفوقة.

1 1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

رشة شطة.

1/3 كوب بقسماط مطحون.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

خطوات التحضير

- في مقلاة على نار متوسطة ضعي الزيت يسخن وضعي البصل في الزيت وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم ضعيه في بولة كبيرة الحجم.

- ضعي اللحم المفروم والجبن الريكوتا والبقدونس والبيض على البصل.

- أضيفي الملح والفلفل الأسود والشطة على مزيج اللحم المفروم وقلبي حتى تمام الاختلاط.

- سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة وقومي بعمل كرات من اللحم المفروم ثم ضعيها في الزيت الساخن وقلبيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج من كلا الاتجاهين وتصبح جاهزة للتقديم.



كب كيك الكنافة

تعرفي معنا على طريقة تحضير كب كيك الكنافة الشهي وحضريه على مائدتك في رمضان واستمتعي بمذاقه الشهي.

المكونات

500 غرام عجينة كنافة.

نصف كوب سمن نباتي.

150غرام جبنة بيضاء محلية.

ربع كوب فستق حلبي مطحون.

القطر:

2 كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة ماء الزهر

طريقة التحضير

- ضعي عجينة الكنافة والسمن بمحضرة الطعام وحركيها حتى تتجانس المقادير جيدًا.

- اضغطي كمية من الخليط في قوالب الكب كيك الخاصة (سيليكون) ثم ضعي مقدار ملعقة كبيرة من الجبن وضعي طبقة أخرى من الخليط واضغطي عليها جيدًا.

- ضعي قوالب الكب كيك بالفرن لمدة 25 دقيقة أو حتى تشقر الكنافة.



لتحضير القطر:

- ضعي السكر والماء في قدر على النار وحركيهما حتى يغلي المزيج، ثم أضيفي عصير الليمون وماء الزهر بعد الغليان وضعيه جانبًا، ثم اقلبي الكنافة من القوالب برفق وضعي عليها القطر ثم قومي بتزيينها بالفستق الحلبي المطحون وتصبح جاهزة للتقديم.