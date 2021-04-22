مائدة اليوم الحادي عشر من رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الحادي عشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة طحينة

تعد الطحينة من السلطات المشهورة جدًا، التي تقدم إلى جانب المشويات خصوصًا، وكثير من الأكلات الأخرى.

واليوم نقدم إليك طريقة عمل الطحينة في المنزل، حسب وصفة «شملولة».

المكونات

1 ونصف كوب كبير زيت زيتون.

1 وربع كيلو سمسم أبيض نيئ.

5 وربع كوب كبير دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

- نحضر صينية كبيرة ثم نفرد عليها السمسم الأبيض النيئ ثم نزيل الشوائب الموجودة به.

- نحضر مقلاة ونضع فيها السمسم ثم نضعها على نار متوسطة ونقلب السمسم حتى يصبح لونه ذهبيًّا.

- نرفع المقلاة من على النار ونترك السمسم حتى يبرد.

- نحضر الكبة ونضع بها السمسم ونقوم بطحنه حتى يصبح ناعمًا مثل البودرة.

- نوقف الكبة ونضع الدقيق الأبيض على السمسم المطحون ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتى يمتزجا.

نشغل الكبة مرة أخرى على خليط السمسم والدقيق ثم نضيف إليه الملح وزيت الزيتون تدريجيًّا، مع الاستمرار في الخلط حتى يمتزج الخليط ونحصل على قوام الطحينة المناسب.

نقوم بحفظ الطحينة في برطمان زجاجي محكم الغلق في الثلاجة لوقت الاستخدام.



بازلاء باللحم المفروم

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير البازلاء باللحم المفروم مع الروزماري والجزر وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

250 غرامًا لحم مفروم.

بصلة مقطعة.

كراث مقطع شرائح.

ثمرة جزر مقطعة.

فصا ثوم مفرومان.

أربع علب شوربة دجاج.

كوب ونصف بسلة.

ورقتا لوري.

ملعقة صغيرة روزماري مقطع.

طريقة التحضير

- في إناء كبير وعلى نار عالية، ضعي اللحم المفروم ويشوح جيدًا.

- ضعي البصل على اللحم وقلبي، ثم أضيفي الكراث والجزر والثوم وقلبي حتى ينضج مزيج الخضراوات.

- ضعي الشوربة تدريجيًّا في الإناء ثم البسلة وورق اللوري والروزماري واتركي المزيج يغلي.

- اخفضي درجة الحرارة ثم غطي الإناء واتركيه حتى تنضج البسلة مع التقليب من حين لآخر، وتصبح جاهزة للتقديم.



أرز بالبشاميل

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الأرز بالبشاميل الشهي، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوبان من الأرز الأبيض المطهو.

كوبان من الحليب.

كوبان من الماء.

بصلة صغيرة مقطعة إلى قطع صغيرة.

جزرمقطع وبازلاء.

ملح، وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من الطحين.

قشدة، أو كريمة.

طريقة التحضير

- في مقلاة على النار، ضعي ملعقة صغيرة من السمن، وضعي البصلة المقطعة عليها.

- حركي البصل في المقلاة حتى يذبل، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود، حسب رغبتك.

- قومي بسلق كل من الجزر والبازلاء في الماء حتى تنضج قليلا، ثم أزيليها من الماء.

- ضعي الخضار شبه الناضج على البصل، وقومي بتقليب المكونات، حتى تتمازج النكهات.

- في قدر آخر على نار عالية، ضعي ملعقة كبيرة من السمن، وانتظري حتى يصبح السمن ساخنا، ثم ضعي نصف كوب من الطحين، وحركي باستمرار.

- ضعي كوبين من الماء البارد، والحليب البارد إلى الطحين، وحركي باستمرار؛ حتى لا تظهر أي كتل، واستمري في التقليب حتى يصل المزيج إلى مرحلة الغليان، ثم أضيفي القشدة، أو الكريمة حتى تصبح صلصة البشاميل كثيفة، واستمري في التقليب قليلًا، حتى تتمازج المكونات.

- ادهني البايركس بالسمن باستعمال الفرشاة؛ لتتجنبي التصاق الأرز به.

- ضعي الأرز الناضج في وعاء عميق، ثم ضعي عليه ثلاثة أرباع كمية البشاميل، وحركي المزيج حتى يتوزع البشاميل بشكل جيد.

- ضعي نصف الكمية من خليط الأرز والبشاميل في البايركس، ثم أتبعيها بطبقة الخضار المحضرة مسبقًا.

- ضعي بقية الخليط من الأرز والبشاميل على الخضار، ثم أضيفي الكمية المتبقية من صوص البشاميل عليه.

- أدخلي البايركس إلى الفرن، حتى يكتسب طبقة من اللون الذهبي المحمر ويصبح جاهزا للتقديم.



كنافة البطاطا

كنافة البطاطا أو اللقمة الحلوة هي عبارة عن حلى سهل وسريع مكوناته بسيطة متوفرة في البيت عبارة عن بطاطا وسميد وسكر وسمنة تعرفي على الطريقة معنا.

المكونات

5 حبات بطاطا مسلوقة.

2 ملعقة طعام ماء زهر.

1 ¼ كأس سميد ناعم.

2 ملعقة طعام زبدة أو سمنة.

½ كأس سكر.

ظرف بيكنغ باودر.

ملعقة طعام لبن زبادي.

قطر.

طريقة التحضير

- نسلق البطاطا ثم نضعها في وعاء ونهرسها جيدًا ونضيف الزبدة أو السمنة ونهرسها معًا.

- نضيف السكر ونحرك جيداً مع البطاطس ثم نضيف السميد ونعجن المكونات جيداً ثم نضيف ماء الزهر ونحرك ثم نضيف اللبن الزبادي والبيكنغ باودر ونعجن جيدًا ثم نغطيها ونتركها ترتاح نصف ساعة.

- ندهن صينية بالدقيق ونضيف العجينة ونمدها ونسوّي سطحها ثم نقطعها حسب الذوق.

- نضع الصينية بالفرن على حرارة 180 لحوالي 20-25 دقيقة ثم نشغل مشواة الفرن حتى تصبح ذهبية من الأعلى.

- نخرجها من الفرن ونسقيها بالقطر ونتركها تبرد تمامًا ثم تكون جاهزة للتقديم.