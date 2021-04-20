مائدة تاسع أيام رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم التاسع من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

سلطة البنجر

البنجر من الخضراوات الشهية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم وتقويته.

لذلك نقدِّم لكِ طريقة تحضير سلطة البنجر الشهية لتعديها في مطبخكِ بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شهية»

المكونات

3 حبات بنجر (شمندر) مسلوق، مقشر ومقطع.

2 حبة متوسطة بصل حلو مقطع إلى شرائح رفيعة.

8 حبات فطر مقطعة إلى شرائح.

جبن مقطع إلى قطع صغيرة.

10 حبات جوز مقطعة.

1/4 كوب عصير ليمون.

1/4 كوب زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة خردل.

ملعقة عسل.

رشة فلفل.

رشة ملح.

طريقة التحضير

- في طبق التقديم، ضعي كل مكونات السلطة وفي إناء ضعي كل مكونات الصلصة وقومي بخضها جيدًا، واسكبي الصلصة فوق سلطة البنجر وتصبح جاهزة للتقديم.



كوردن بلو

الكوردون بلو من الأطباق الإيطالية الشهية نقدِّم لكِ طريقة جديدة وسريعة لتحضيره تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 صدور دجاج مخلية.

ملح.

مستردة.

قطع بيف.

جبن.

بقسماط مطحون.

1/2 ملعقة زعتر.

2 كوب دقيق.

3 بيضات.

بقدونس.

زيت للقلي.

خلة أسنان.

خطوات التحضير

- نحضر صدور الدجاج ونقوم بالطرق على كل قطعة بمطرقة اللحم حتى تصبح رقيقة ولكن دون تمزيقها.

- نقوم بتتبيل صدور الدجاج بالتوابل والبيض ونقلبها حتى تتغطى من كل الجوانب، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يتشرب صدور الدجاج التتبيلة.

- نفرد قطعة من صدور الدجاج وعليها شريحة من البيف، ثم نضع شريحة الجبن، نلف الشرائح على شكل رول، ثم نحكم إغلاقها بوضع خلة أسنان في الطرفين ولزيادة الإحكام من الممكن وضع خلة أسنان أخرى في المنتصف، ونكرر الخطوة حتى ننتهي من كل الكمية التي لدينا.

- نحضر ثلاثة أطباق، نضع في أول طبق البيض مع الملح والفلفل الأسود ونخفق حتى يتجانس الخليط، والطبق الآخر الدقيق، والطبق الأخير نضع البقسماط.

- نغمس قطع الكوردن بلو في الدقيق حتى تتغطى تمامًا من جميع الجوانب، ثم نغمسها بنفس الطريقة في خليط البيض، وأخيرًا نغمسها في البقسماط.

- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت، ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.

- نضع قطع الكوردن بلو في الزيت، ونقلبها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبيًّا.

- نرفع قطع الكوردن بلو من الزيت على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد ويصبح جاهزًا للتقديم.



معكرونة بالصلصة الحمراء

نقدم إلى محبي المعكرونة والأكلات الإيطالية هذه الوصفة السهلة لتحضير المعكرونة بالصلصة الحمراء.

المكونات

معكرونة بيني.

3 ملاعق صغيرة أوريغانو.

3 ثوم مفروم.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

2 ملعقة صغيرة خلّ.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

2 ملعقة زيت نباتي.

طماطم معلبة.

ملعقة صغيرة زعتر.

طريقة التحضير

- سخّني الزيت في قدر على النار ثمّ أضيفي الأوريغانو، الزعتر، الثوم والفلفل الأحمر الحار.

- قلّبي المكونات ثمّ أضيفي علبة الطماطم ثم أزيلي غطاء القدر واتركي المكونات تغلي ثم حرّكي المكونات بملعقة كبيرة.

- نكّهي بالملح والفلفل الأسود المطحون والخل واسلقي المعكرونة في قدر من الماء المملّح بحسب التعليمات الموجودة على عبوتها.

- أضيفي بعدها الباستا إلى قدر الصلصة، قلّبي المكونات معًا لدقيقتين ثمّ قدّمي الطبق ساخنًا.



عجن القطايف وتسويتها

تعرَّفي معنا اليوم إلى طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل، بدلاً من شرائها، خصوصًا أن كثيرًا منا يحب أن يقدمها خلال شهر رمضان المبارك، حسب «شملولة».

المكونات

2 كوب دقيق.

2 ملعقة سكر.

1/2 ملعقة ملح.

2 ملعقة بيكينغ باودر.

2 ملعقة خميرة

1/2 كوب حليب.

2 كوب ماء.

زيت.

طريقة التحضير

- يوضع الدقيق في وعاء، ويضاف إليه السكر والملح والخميرة والبيكينغ باودر، ويخلط جيدًا.

- توضع المكونات الجافة في الخلاط، ويضاف إليها الماء، وتضرب جيدًا حتى نحصل على عجينة شبه سائلة.

- توضع في وعاء نظيف، وتترك لتختمر لمدة ساعة.

تدهن مقلاة غير قابلة للالتصاق بقليل من الزيت، وتوضع على نار متوسطة.

- يصب مقدار ملعقتين كبيرتين من الخليط في المقلاة لتشكل أقراصًا صغيرة.

- تترك في المقلاة حتى يبدأ السطح في تكوين فقاعات، وحتى يحمر الجزء الملاصق للمقلاة.

- توضع فوطة نظيفة على صينية مسطحة، ويرفع عليها القطايف بعد تسويتها وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

- تغطى بالفوطة، وتحشى حسب الرغبة.

تقلى في زيت غزير حتى تكتسب اللون الذهبي.. ثم تحلى بالشربات وتقدم.