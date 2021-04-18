مائدة سابع أيام رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في سابع أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

لسان عصفور بالجزر

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير حساء لسان العصفور مع الجزر لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي في خطوات بسيطة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

250 غرامًا من لسان العصفور.

ثمرة جزر مفرومة.

شوربة دجاج.

ورق لوري.

حبهان.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- حمري لسان العصفور في زيت ساخن على نار متوسطة.

- وضعي الجزر والحبهان وورق اللورى والملح والفلفل على لسان العصفور وقلبي ثم ضعي الشوربة تدريجيًّا وقلبي، ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.