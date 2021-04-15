مائدة رابع أيام رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في رابع أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

سلطة الطماطم

نُقدِّم إليكِ اليوم طبقًا جانبيًّا من المطبخ التركي وهي سلطة الطماطم، ويمكن تقديمها مع لحم أو دجاج مشوي.

المكونات

كوب ونصف جوز «مفروم خشن».

نصف كوب دبس الرمان.

ربع كوب زيت الزيتون.

ملح.

6 ثمرات طماطم «كبيرة الحجم / مفرومة مكعبات».

البصل الأخضر كوب «مفروم».

كوبا معدنوس «طازج ومفروم».

كوب نعناع «طازج ومفروم».

ثمرة خيار.

فلفل أخضر حار: قرن «مفروم».

طريقة التحضير

- سخني الفرن على حرارة 350 درجة، ثم ضعي الجوز في طاجين مبطنة بورق الزبدة وأدخليه الفرن لمدة 8 دقائق حتى يتحمر ويتحمص ثم أزيليه من الفرن واتركيه ليبرد.

- اخلطي دبس الرمان مع زيت الزيتون والملح في طبق، ثم اخلطي الطماطم والنعناع والبصل الأخضر والبقدونس والخيار والفلفل الحار في طبق واسع.

- أضيفي مزيج دبس الرمان والزيت والملح .



السفنز

السفنز من الأكلات الشهيرة في مطبخ المغرب العربي، ويعرف باسم إسفنج أو خفاف.

واليوم نُقدِّم إليكِ طريقة تحضيره على الطريقة الليبية، وفق كتاب «ماء وملح» الصادر عن دار الفرجاني للنشر والتوزيع، وهو من إعداد محمد المغيربي ونجاة المغيربي.

المكونات

4 أكواب دقيق.

معلقة خميرة.

كوبا ماء.

ملح.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

- يخلط العجين بالماء وتوضع الخميرة والملح، ثم يوضع في مكان دافئ حتى يختمر العجين لنحو ساعة ونصف.

تبلل اليد بالماء ثم يرقق العجين باليد.

- توضع قطع العجين بالمقلاة ويسكب عليها الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي، وتقلب من وجه لآخر، وتصبح جاهزة للتقديم



كسكسي بالبصلة

الكسكسي من الأكلات الشهيرة في بلاد المغرب العربي، لذلك اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير الكسكسي بالبصلة لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي، وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» «فيسبوك».

المكونات

كيلو بصل مقطع شرائح.

150 غرام حمص منقوع لمدة ليلة.

كوبان مياه.

نصف كوب زيت.

كيلو لحم

بهارات «حسب الرغبة».

ملح وفلفل.

ملعقتان ونصف معجون طماطم.

قرفة.

نصف كيلو كسكسي جاهز.

طريقة التحضير

- نضع المقادير السابقة في (الكسكاس) وهو عبارة عن حلة بها ثقوب موضوعة فوق حلة أخرى بها ماء، (أي على البخار) بحيث نضع الحمص ثم البصل ويترك على البخار حتى ينضح البصل ثم يوضع في حلة أخرى.

ويترك جانبًا لتحضير المرق.

- نضع الزيت والبصل واللحم ومعجون الطماطم وملعقة صغيرة شطة وكوبين من المياه الفاترة ينضج اللحم يطهى في حلة البخار التي استعملت للبصل.

- نخلط الكسكسي الجاهز مع كوب مياه و3 ملاعق زيت حتى لا يلتصق ثم يوضع في الكسكاس، بعد أن ينضج نضعه في صحن عميق يخلط مع ملعقتين سمن ويترك جانبًا.

- نأخذ كمية من المرق ونضيفه على البصل السابق مع ملعقة صغيرة قرفة وقليل من الفلفل الأسود ويسخن على النار حتى يختلط البصل مع المرقة.

- نأخذ جزءًا من المرقة أيضًا ونضعه على الكسكي ويخلط جيدًا حتى يصبح لونه أحمر ثم يوزع البصل على السطح وقطع اللحم، ويمكنك تزيينه بالحمص ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

قطايف بالشوكولاتة

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير حلوى القطايف بحشوة الشوكولاتة لتعديها في مطبخكِ، وتقدميها على مائدتكِ في رمضان، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

12 قطعة قطايف (حسب العدد).

كوبا سكر.

ربع كوب عسل.

كوب ماء.

عود قرفة.

حبتا حبهان.

قشر نصف برتقالة.

12 لوحًا من الشوكولاتة الداكنة الناعمة (مقطعة).

كوب كريمة الخفق.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

- يوضع السكر والعسل والماء والقرفة والحبهان وقشر البرتقال في قدر ويغلى الخليط، ثم يترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق، وبعدها يترك ليبرد.

- يغلى الحليب، يصب الحليب على الشوكولاتة ويترك إلى أن تذوب ويترك الخليط ليبرد، ثم يوضع في الثلاجة ليجمد.

- يشكل على أشكال بيضاوية وتوضع كل قطعة في منتصف كل حبة قطايف.

- تطوى القطايف وتغلق الجوانب بالضغط عليها بالأصابع، ثم توضع في المجمد.

- تقلى القطايف في زيت غزير ثم تغمس في القطر وتصبح جاهزة للتقديم.