مائدة ثالث أيام رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثالث من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة بازلاء وجزر

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير سلطة خضراوات شهية وغنية بالفيتامينات، تعرَّفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

نصف كيلو بازلاء مسلوقة.

ربع كوب مايونيز.

جزرتان مبشورتان.

مكعبات بطاطا مسلوقة.

كوب زبادي.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

- في بولة التقديم ضعي البازلاء والجزر وقلبي برفق، ثم ضعي المايونيز والزبادي على مزيج البسلة وقلبي، ثم مكعبات البطاطا وقلبي مرة أخرى، ثم أضيفي زيت الزيتون على الوجه ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.



كباب مشوي مع خضراوات

إذا كنت تبحثين عن وجبة شهية ترضي أذواق جميع أفراد أسرتك، فإليك طريقة تحضير كباب مشوي مع الخضار.

تعرفي معنا إلى الطريقة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة»، وأعديها في مطبخك.

المكوّنات

كيلو ونصف لحم بقر مفروم.

نصف كوب معدنوس مفروم ناعمًا.

نعناع طازج مفروم ناعمًا.

2 حبة بصل مفروم ناعمًا.

ملح.

فلفل أسود.

ربع ملعقة بابريكا.

كمون ربع ملعقة صغيرة.

4 حبات طماطم مقطّعة.

طريقة التحضير

- احمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

- في وعاء، ضعي اللحم، البصل، المعدنوس والنعناع.

- ادعكي المكونات بيديك ثم نكهي بالملح، الفلفل الأسود، الكمون والبابريكا.

- خذي القليل من مزيج اللحم وشكليه على شكل أصابع، ثم شكي الأصابع في أسياخ.

- كرري العملية حتى الانتهاء من كمية اللحم.

- صفي الأسياخ وقطع الطماطم في صينية فرن مغطاة بورق المنيوم.

- أدخلي الصينية إلى الفرن لنحو 20 دقيقة. قلبي الأسياخ باستمرار.

- قدمي أسياخ الكباب مع الطماطم المشوية ساخنة على مائدتك.

معكرونة بشاميل حارة

نقدم إليك طريقة تحضير المعكرونة البشاميل حارة بسعرات حرارية قليلة تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام معكرونة مسلوقة.

كيلو لحم مفروم.

فلفل حار مقطع.

ثمرة بصل مبشورة.

ملعقة كبيرة زيت.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

صوص بشاميل لايت.

طريقة التحضير

- عصجي اللحم في إناء على نار متوسطة مع البصل والفلفل الحار ثم تبليه بالملح والفلفل وقلبي واتركيه حتى ينضج.

- ضعي نصف كمية المعكرونة في صينية فرن ثم ضعي عليها اللحم المفروم ثم باقي كمية المكرونة.

- ضعي البشاميل على الوجه ثم ضعي الصينية في الفرن حتى يحمر الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.

كعكة الجيلي بالأناناس

نقدم إليك طريقة تحضير كعكة الجيلي بالأناناس لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي

تعرفي إلى الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب دقيق

كوب حليب سائل

كوب سكر مطحون

ثلاثة أرباع كوب زيت

عبوة جيلي أناناس

3 بيضات

2 ملعقة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

- نضع الحليب والسكر والزيت والجيلي والفانيليا وتخلط جيدًا حتى تصبح مثل الكريمة.

- نأخذ من الخليط كوبًا إلا الربع ونضعه جانبًا، ثم نضيف البيض إلى باقي الخليط ويقلب جيدًا.

- نضيف البيكنج بودر إلى الدقيق وننخلهما ثم نضيفهما بالتدريج لمزيج البيض ونقلب جيدًا.

- تصب العجينة في صينية مدهونة بالزيت وتوضع بالفرن حتى تنضج.

- بعد خروج الكيك من الفرن يتم عمل ثقوب بها بواسطة شوكة ونضع فوقه مزيج الجيلي الذي أخذناه سابقًا على الوجه ويمكن أن تزين بقطع الأناناس وتصبح جاهزة للتقديم.