مائدة ثاني أيام رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في ثاني أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

حساء بالقديد

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الحساء بالقديد وقدميه على مائدتكِ في ر مضان، وذلك وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على موقع «فيسبوك».

المكونات

لحم مقدد.

كسبرة خضراء.

ثوم مفروم.

ثمرة طماطم مقطعة قطعًا صغيرة.

فلفل.

بهارات مشكلة.

ملح.

قليل من الزيت.

قليل من حبيبات الحلبة.

قليل من الحمص.

ملعقة معجون الطماطم.

ملعقة إكليل الجبل.

زعتر بري.



طريقة التحضير

- نخلط جميع المقادير مع بعض ونضعها على النار حتى تنضج، تتسبك، ثم نضيف كوبي ماء ونتركها على حرارة هادئة لمدة نصف ساعة، ثم نضيف إليها كوبي ماء، ونجهز ملعقتي دقيق في نصف كوب ماء ونخلطها جيدًا، ثم نضيف خليط الدقيق إلى مرقة الحساء ونتركها على النار عشر دقائق، ثم نضيف للحساء حبقًا ناشفًا «ريحان» ونعناعًا ناشفًا ونحرك الحساء ثم نسكبه ونقدِّمه ساخنًا.

الكمونية الحارة

إليك طريقة تحضير الكمونية، وهي أكلة ليبية حارة ومعروفة في جميع أنحاء البلاد، اخترناها لكِ اليوم، فتعرَّفي على مقادير ومكوِّنات الطبخة وتعلمي طريقة إعدادها في مطبخكِ.

المكونات

كيلو كبدة.

كمون.

أربع بصلات.

فلفل أخضر حار.

ثلاث ثمرات طماطم.

كسبرة خضراء.

رأس ثوم.

ملح وزيت زيتون وبهارات.

طريقة التحضير

تقطع الكبدة والبصل إلى قطع متوسطة.

تقلى الكبدة والبصل في زيت الزيتون مع الثوم.

تضاف قطع الفلفل الحار الأخضر والطماطم.

عند تمام النضج، تضاف كسبرة مفرومة إلى الخليط وتضاف البهارات والملح وتقدم.

أرز مدخن بالمكسرات

الأرز من الأطباق الرئيسية التي نقدمها بشكل يومي على سفرتنا، لذلك نقدِّم إليكِ طريقة جديدة لتحضير الأرز، وهو الأرز البخاري المدخن، وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

حبة فحم (للتبخير)

4 أكواب أرز بسمتي.

نصف كوب زيت.

بهارات مشكلة.

ملح.

ورق غار.

فلفل أسود.

كمون.

جزر.

بصل.

زبيب.

كاجو.

لوز.

طريقة التحضير

- سخني الزيت وأضيفي الجرز المبشور والبصل وقلبي حتى تذبل المكونات ويتحمر البصل قليلاً.

- أضيفي نحو 5 أكواب من الماء واتركيه حتى يغلي على نار عالية.

- أضيفي الأرز واتركيه لمدة 3 دقائق يغلي على نار عالية.

- أضيفي الزبيب وخففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 40 – 45 دقيقة حتى ينضج الأرز والدجاج.

- سخني الفحم ليصبح جمرًا، ضعي قطعة صغيرة من ورق الألومنيوم على سطح الأرز وضعي فيها قطرات من الزيت، ضعي الفحم في الزيت ليتصاعد الدخان، ضعي الغطاء على القدر واتركيه لمدة دقيقة ثم تخلصي من الفحم.

- اسكبي الأرز في طبق التقديم وزيني وجه الطبق بالمكسرات المحمصة، ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكنافة بالجبن الشهية على طريقة المطبخ السوري وأعديها في مطبخكِ واستمتعي بمذاقها الشهي، وفقًا لموقع «فتافيت».

كنافة بالجبن

المكونات

كيلو كنافة غير مجمدة.

100 غرام جبن موتزاريلا.

600 غرام جبن عكاوي أو النابلسي.

4 ملاعق كبيرة سكر.

كوب زبد.

معجون برتقالي اللون لتلوين الكنافة.

فستق حلبي مفروم.

شراب السكر.