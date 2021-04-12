مائدة أول أيام رمضان

يحل علينا غدًا أول أيام شهر رمضان المبارك، لذلك نقدِّم إليكِ قائمة طعام سهلة التحضير، تحتوي على وجبة رئيسية وسلطة وحلوى لتساعدكِ على اختيار أصناف مائدتكِ في اليوم الأول من رمضان تعرَّفي عليها معنا.

شوربة حمراء

نقدِّم لكِ طريقة تحضير وصفة شوربة حمراء ليبية بخطوات واضحة ومقادير دقيقة، حضريها لخمسة أشخاص واستمتعي بمذاقها الشهي.

المكونات

١⁄٢ كيلوغرام لحم، ضاني أو شمبري مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة مكرونة لسان العصفور.

بصلة وسط، مقطعة قطع صغيرة.

بقدونس باقة، مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة نعناع يابس.

2 ملعقة كبيرة سمن.

2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم.

2 ورقة غار، أو لورا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير شوربة حمراء ليبية.

- في قدر على النار تقلى البصلة مع السمن حتى تصبح ذهبية اللون.

- تضاف قطع اللحم إلى البصل وتقلى، ثم تضاف صلصة الطماطم وكمية من الماء لغمر اللحم.

- يضاف نصف مقدار البقدونس والنعناع، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود وورق الغار، ويترك القدر على النار حتى استواء اللحم، مع الحرص على إضافة كمية من الماء على اللحم.

- في قدر آخر على النار يقلى لسان العصفور مع ملعقة سمن ثم يضاف إلى اللحم وتترك الشوربة على النار حتى النضوج.

- تضاف كمية البقدونس والنعناع المتبقية قبل غلق النار بخمس دقائق، يمكن إضافة الماء إلى الشوربة عند الحاجة وتقدم ساخنة.

منسف اللحم

نقدِّم لكِ اليوم طريقة تحضير منسف باللحم مناسب للعزومات في رمضان، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

350 غراة حليب.

جميد أردني.

كيلو ونصف لحم غنم.

5 حبات هيل.

2 من ورق غار.

بزار.

فلفل أسود.

بصلتان.

ملح.

6 أكواب أرز.

9 أكواب ماء.

فلفل أسود.

خبز شراك 3 أرغفة.

لوز ربع كوب «مقلي».

صنوبر ربع كوب «مقلي».

زيت نباتي.

طريقة التحضير

- اغسلي قطع اللحم ونشفيها بورق المطبخ وضعيها في وعاء، ثم أضيفي الملح لقطع اللحم وافركيه بالملح واتركيه بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ثم كسري الجميد بالسكين ليصبح قطعًا صغيرة وضعيه في طبق وأضيفي له ماءً مغليًّا يغمره واتركيه بالثلاجة لليلة كاملة مع الحرص على تغطية الطبق.

- سخني مقدار كوب من الماء وأضيفي الجميد المنقوع له وضعي المزيج في الخلاط واخلطيه حتى يصبح ناعمًا وكريميًّا ثم صبي المزيج بواسطة مصفاة في قدر واسع، ويمكنكِ إضافة قليل من الماء المغلي لتخفيف سماكة الحليب.

- اغسلي اللحم من الملح وصفيه ثم ضعيه في قدر وأضيفي ماءً حتى يغمر اللحم، وأضيفي بصلة كاملة دون تقطيع وورق الغار وحبوب الفلفل الأسود واتركي المزيج حتى يغلي لمدة 15 دقيقة.

- ارفعي القدر عن النار واغسلي اللحم من الماء وأضيفيه في قدر الجميد، ثم أضيفي بصلة كاملة دون تقطيع وحبات الهيل والكركم وضعي القدر على النار واتركيه حتى يغلي الجميد، ثم خففي النار واتركي الخليط بين 2 و3 ساعات ويمكنكِ زيادة كمية الماء حسب الحاجة واتركيه حتى ينضج اللحم.

- سخني الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة وأضيفي الأرز وحركيه لمدة دقيقة ثم أضيفي الماء والملح والفلفل الأبيض وخففي النار وغطي القدر واتركيه حتى ينضج الأرز.

- ضعي رغيفين من خبز الشراك في صينية كبيرة ووزعي نصف كوب من الجميد فوقه، ثم اسكبي الأرز فوقها وصبي كمية من الجميد فوق الأرز، حسب الرغبة، بحيث يتشرب.

- وزعي قطع اللحم ووزعي الصنوبر واللوز المقلي وضعي باقي كمية الجميد في طبق عميق وقدميه إلى جانب الأرز.

بلح الشام بالشوكولاتة

تعرفي معنا على طريقة تحضير بلح الشام بالشوكولاتة وأعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

ملعقة كبيرة سكر.

120 غرام زبد.

كوب ماء.

رشة ملح.

كوب طحين.

3 بيضات كبيرة.

فانيليا.

زيت للقلي.

نصف كوب نوتيلا مذوبة على حمام مائي للحشو.

للتغطية

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة التحضير

- ضعي الماء مع ملعقة السكر والزبد والملح على نار عالية حتى يذوب الزبد، ثم خفضي الحرارة وأضيفي الطحين وقلبي لدقيقة، ثم ارفعي الخليط من على النار.

- أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع التقليب ثم أضيفي الفانيليا.

- ضعي الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة حتى يسخن.

- استعملي كيس الحلواني لتشكيل العجينة أصابع وضعيها في الزيت مباشرة حتى تتحول للون الذهبي.

- أخرجي بلح الشام على ورق ماص للزيت ثم قلبيه في خليط السكر والقرفة.

- بردي بلح الشام ثم استخدمي حقنة الحشو لحشو الفطائر بالنوتيلا.

