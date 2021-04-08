الكبة السورية

(أرشيفية: الإنترنت)

تعلمي معنا طريقة عمل الكبة السورية بحسب موقع «موضوع».

المكونات

كيلوغرام من البرغل الناعم.

كيلوغرام من اللحم الأحمر مفروم ناعما.

رأس بصلٍ متوسط الحجم مفروم ناعما.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم.

طريقة التحضير

نقع البرغل بكمية من الماء لمدة عشرين دقيقة تقريبا.

وضع البهارات على كمية اللحم وخلطها جيدا.

وضع كمية البرغل مع رشة الملح وخلط جميع المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي.

تحمير البصلة على النار حتى تذبل ويصبح لونها ذهبيا.

إضافة اللحم مع كميةٍ من البهارات حسب الرغبة إلى البصلة وخلطهما جيدا حتى يتحول لون اللحم إلى اللون البني.

تقسيم عجينة البرغل باليد إلى قطعٍ كرويةٍ حسب الحجم الذي نريد. فرد قطعة البرغل ووضع كمية من الحشوة بداخلها وغلقها جيدا.

وضع مقلاة على النار بها كمية من الزيت.

وضع الكبة في المقلاة وتركها على نارٍ هادئةٍ حتى يتحول لونها من الأبيض إلى اللون البني.