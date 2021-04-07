برتقال بالجزر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 05:03 مساء

عصير البرتقال والجزر يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تقوي البصر والمفيدة للكبد والكلى، كما أنه يحافظ على صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب والأوعية الدموية ويعزز الجهاز المناعي، وغير ذلك الكثير تعلمي معنا طريقة تحضيره وأعديه في مطبخك بسهولة.

المكونات:
2 لتر ماء.
3 حبة من الجزر.
3 حبة من البرتقال.
2 حبة من الليمون.
1 كأس سكر.

طريقة التحضير
- نقوم بغسل البرتقال والليمون والجزر ثم نقشر البرتقال ونقطعه ونقشر الجزر أيضًا ونقطعه ونبشر الليمون ونقطعه.
- نضع الجزر في وعاء ونضيف عليه لترًا من الماء وعندما يغلي الماء نترك الجزر حتى يصبح طريًّا.
- نصفي الجزر المسلوق من الماء ونضعه هو والماء جانبًا حتى تبرد جيدًا.
- نضع نصف كمية البرتقال مع نصف كمية الليمون والجزر وماء السلق في الخلاط ونشغله قليلًا.
- نضع بقية البرتقال والليمون والجزر ولترًا من الماء ثم نشغله حتى تمتزج جميع المكونات معًا.
نضع العصير في مصفاة حتى نتخلص من البذور والشوائب ثم نضعه في الثلاجة حتى يبرد، وبذلك يكون جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملك عبد الله الثاني يوجه رسالة للشعب الأردني الأربعاء
دولى
رئيس موزمبيق يؤكد «طرد الجهاديين» من مدينة بالما
دولى
وزير العمل ضيف «هذا المساء» على قناة «الوسط»
ليبيا
ريال مدريد يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا على حساب ليفربول
رياضة عالمية
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
محمد المنير ينضم رسميًّا إلى نادي الاتحاد
رياضة محلية
الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا
دولى
مؤشر «درابر» للابتكار: البيئة التنظيمية الليبية طاردة للاستثمار
ليبيا
مفاجأة: اتحاد الكرة الليبي يدرس قرارا جديدا مهما في شهر رمضان
رياضة محلية
الجمارك البلجيكية تضبط 27 طنا من الكوكايين
منوعات
مروحية «إنجينيويتي» تصمد بإمكاناتها الذاتية في صقيع المريخ
علوم وتكنولوجيا
مسؤول في وكالة «EMA» يؤكد وجود صلة بين لقاح «أسترازينيكا» وجلطات الدم
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وزير العمل ضيف «هذا المساء» على قناة «الوسط»