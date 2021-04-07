برتقال بالجزر

عصير البرتقال والجزر يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تقوي البصر والمفيدة للكبد والكلى، كما أنه يحافظ على صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب والأوعية الدموية ويعزز الجهاز المناعي، وغير ذلك الكثير تعلمي معنا طريقة تحضيره وأعديه في مطبخك بسهولة.

المكونات:

2 لتر ماء.

3 حبة من الجزر.

3 حبة من البرتقال.

2 حبة من الليمون.

1 كأس سكر.

طريقة التحضير

- نقوم بغسل البرتقال والليمون والجزر ثم نقشر البرتقال ونقطعه ونقشر الجزر أيضًا ونقطعه ونبشر الليمون ونقطعه.

- نضع الجزر في وعاء ونضيف عليه لترًا من الماء وعندما يغلي الماء نترك الجزر حتى يصبح طريًّا.

- نصفي الجزر المسلوق من الماء ونضعه هو والماء جانبًا حتى تبرد جيدًا.

- نضع نصف كمية البرتقال مع نصف كمية الليمون والجزر وماء السلق في الخلاط ونشغله قليلًا.

- نضع بقية البرتقال والليمون والجزر ولترًا من الماء ثم نشغله حتى تمتزج جميع المكونات معًا.

نضع العصير في مصفاة حتى نتخلص من البذور والشوائب ثم نضعه في الثلاجة حتى يبرد، وبذلك يكون جاهزًا للتقديم.