دجاج مشوي بالكوكاكولا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 10:37 صباحا

هل جربتي يومًا ما استخدام المشروبات الغذائية في الطهي بدلًا من شربها؟
إذا كانت تجربتك لأول مرة جربي معنا طريقة عمل دجاج مشوي بالكوكاكولا، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
12 شريحة صدور دجاج (مخلية).
1 1/2 كوب كوكاكولا.
1 1/2 كوب صوص باربكيو.
2 ملعقة كبيرة بصل مجفف (مبشور).

طريقة التحضير
- في طبق متوسط ضعي صوص الباربكيو مع البصل والكوكاكولا ثم قلبيها مع بعض جيدًا.
- قومي بتقسيم الخليط بالتساوي في 2 كيس بلاستيك مُحكم غلقه.
- قومي بتقسيم الصدور إلى نصفين وضعي في كل كيس 6 صدور دجاج واغلقيها جيدًا ثم قلبيها داخل الكيس جيدًا حتى تغطي الدجاج.
- ضعي الأكياس في الثلاجة على الأقل 6 ساعات أو طوال الليل للنقع ثم قلبيها مرة أو مرتين في هذه الفترة.
- أحضري الشواية وقومي بتسخينها جيدًا على نار متوسطة.
- انزعي صدور الدجاج من الأكياس والتتبيلة المنقوعة بها وضعي التتبيلة جانبًا (لا تتخلصي منها).
- ضعي الدجاج على الشواية لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تحمر وتنضج و قلبي الدجاج من آن إلى آخر.
- وفي هذه الأثناء، ضعي التتبيلة في إناء على نار متوسطة واتركيها لتغلي لعمل صوص الكولا ثم أضيفي الصوص للدجاج ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوب يتحدث عن إمكانية تدريب «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تطورات «كورونا».. لندن تنظم السفر والبرتغال واليونان تخففان القيود
دولى
العاهل الأردني يوكل إلى عمه التعامل مع موضوع الأمير حمزة
عربى
السعودية تسمح فقط لمن تلقوا لقاح «كورونا» بأداء العمرة خلال رمضان
عربى
«الأهلي طرابلس» يتوج ببطولة السلة للمرة السادسة في تاريخه
رياضة محلية
بوتين يوقع قانونا يسمح له بالبقاء رئيسا لولايتين إضافيتين
دولى
«الأموال المجمدة» في جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء المالطي ليبيا
ليبيا
تونس تسجل دخول سلالات جديدة من «كورونا» وتطور سريع في انتشارها داخل البلاد
عربى
الدبيبة يعلن تفاصل زيادة المرتبات الضمانية وصرف منحة الزوجة والأبناء
ليبيا
تسريب بينات 4,2 مليون حساب ليبي على «فيسبوك»
ليبيا
تقرير بريطاني يحذر ليبيا من «كابوس مالي» بسبب النفط
ليبيا
استطلاع «الوسط»: رفع الدعم عن المحروقات ليس «قدرًا محتومًا»
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا (فيديو)