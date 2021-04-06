دجاج مشوي بالكوكاكولا

هل جربتي يومًا ما استخدام المشروبات الغذائية في الطهي بدلًا من شربها؟

إذا كانت تجربتك لأول مرة جربي معنا طريقة عمل دجاج مشوي بالكوكاكولا، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

12 شريحة صدور دجاج (مخلية).

1 1/2 كوب كوكاكولا.

1 1/2 كوب صوص باربكيو.

2 ملعقة كبيرة بصل مجفف (مبشور).

طريقة التحضير

- في طبق متوسط ضعي صوص الباربكيو مع البصل والكوكاكولا ثم قلبيها مع بعض جيدًا.

- قومي بتقسيم الخليط بالتساوي في 2 كيس بلاستيك مُحكم غلقه.

- قومي بتقسيم الصدور إلى نصفين وضعي في كل كيس 6 صدور دجاج واغلقيها جيدًا ثم قلبيها داخل الكيس جيدًا حتى تغطي الدجاج.

- ضعي الأكياس في الثلاجة على الأقل 6 ساعات أو طوال الليل للنقع ثم قلبيها مرة أو مرتين في هذه الفترة.

- أحضري الشواية وقومي بتسخينها جيدًا على نار متوسطة.

- انزعي صدور الدجاج من الأكياس والتتبيلة المنقوعة بها وضعي التتبيلة جانبًا (لا تتخلصي منها).

- ضعي الدجاج على الشواية لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تحمر وتنضج و قلبي الدجاج من آن إلى آخر.

- وفي هذه الأثناء، ضعي التتبيلة في إناء على نار متوسطة واتركيها لتغلي لعمل صوص الكولا ثم أضيفي الصوص للدجاج ويصبح جاهزًا للتقديم.