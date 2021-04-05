ميني تارت الليمون

ميني تارت الليمون من الحلويات التي تتميز بمذاقها الشهي ويمكن تحضيرها في المناسبات فهي تكفي للجميع ونكهة الليمون الغنية تجعل مذاق التارت لا يقاوم تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لمطبخ شهية.

المكونات

لتحضير صوص الليمون:

كوب ماء.

4 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

⅓ كوب سكر.

رشة ملح.

بيضة.

ملوّن طعام أصفر.

3 ملعقة كبيرة كورن فلاور.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

لتحضير عجينة التارت

100 غرام زبدة.

½ كوب سكر بودرة.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب طحين.

طريقة التحضير

- نضع في قدر كل من الماء وعصير الليمون والسكر والملح والبيضة وقطرتين من الملون الأصفر والكورن فلاور.

- نخفق المكونات حتى تمتزج جيدًا ثم نضيف الزبدة ونضع المزيج على نار هادئة حتى يغلي ويصبح سميكًا وكريميًّا.

- نضع الصوص في زبدية ونغطيه بالنايلون ونتركه حتى يبرد تمامًا.

- نضع الزبدة والسكر البودرة في وعاء ونخلطها معًا جيدًا.

- نضيف البيض والفانيليا ونحرك المكونات جيدًا ثم نضيف الطحين ونعجنها حتى نحصل على عجينة طرية غير لاصقة.

- ندهن قوالب الميني تارت بالزيت ونضع فيها قطع من العجين ونضغطها من الأطراف حتى تأخذ شكل القالب مع ترك فجوة لوضع الصوص فيها.

- نثقب العجينة بالشوكة كي لا تنتفخ أثناء الخَبْز بالفرن.

نضع التارت بالفرن على حرارة 160 لمدة ربع ساعة وعندما يبرد نضع فيه صوص الليمون بمساعدة كيس الحلواني.

- نزين قطع الميني تارت بشرائح الليمون أو الكريمة حسب الذوق ونقدمها.

