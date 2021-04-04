حساء الأرز باللحم

نقدم إليك حساء شهيا وجديدا عن الأنواع التي اعتدناها، بمكونات عبارة عن لحم وأرز ومعدنوس، وأما مذاقها فهو لذيذ للغاية ويمكن تحضيرها كعشاء خفيف أو على الغداء إلى جانب طبقك الرئيسي وتكون جاهزة بأقل وقت وجهد.

تعلمي الطريقة معنا وطبقيها، وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

كوب أرز مصري منقوع.

2 ملعقة كبيرة معدنوس.

بصلة مفرومة.

نصف ملعقة طعام من معجون الطماطم.

¼ كيلو لحم مفروم.

ملح حسب الذوق.

ملعقة صغيرة فلفل أكحل.

4 أكواب ماء أو مرق دجاج.

4 ملاعق كبيرة زيت.

طريقة التحضير

- نحمي ملعقتين من الزيت في قدر عميق ونضيف البصلة ورشة ملح ونحرك حتى تذبل.

- نضيف اللحم ونقلبه بالزيت قليلاً مع البصل.

نضيف الأرز فوق البصل ونقلب لدقيقة ثم نضيف المرق ومعجون الطماطم ونترك المكونات على نار عالية حتى تغلي وينضج الأرز.

- نطفئ النار ونضيف المعدنوس ونحرك المكونات.

نسكب الشوربة في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة.