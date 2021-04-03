بروكلي بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 04:43 مساء

صينية البروكلي بالصوص الأبيض والجبن من أشهى الأطباق، التي تحضر بالفرن، فالصوص رائع مع برش جبن الشيدر والخضار مغذية ولذيذة، والطبق سهل التحضير، تعلميه معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
برش شيدر.
لتحضير الخضار:
كيلو بروكلي مقطع.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة كبيرة حليب.
حبة فلفل أحمر مفروم.
3 حبات فلفل أخضر حار مفروم.
حبة بصل مفرومة.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
لتحضير الصوص:
3 بيضات.
2 كوب حليب.
5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
4 ملاعق كبيرة طحين.
ملعقة صغيرة ملح.
ظرف بيكنغ باودر.
ملعقة صغيرة شبت.

طريقة التحضير
- نغلي ماء في قدر عميق ونضيف الملح والحليب ونضيف البروكلي ونتركها على النار لنحو سبع دقائق حتى تصبح طرية.
- نضع في مقلاة كلاً من البصل والفلفل الأحمر والأخضر وزيت الزيتون ونحرك حتى تذبل.
- ندهن صينية أو طبق بايركس بالزيت ثم نضيف البروكلي والخضار ونحرك.
- نضع في وعاء البيض ونخفق ثم نضيف الحليب وزيت الزيتون والطحين والملح والبيكنغ باودر والشبت ونحرك جيداً.
- نصب الصوص فوق الخضار ثم نضع برش الشيدر ونضع الصينية بالفرن على حرارة 200 لمدة 25 دقيقة.
- نخرجها من الفرن ونقطعها حسب الذوق، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

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