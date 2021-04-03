بسكويت المربى والزبدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 12:00 مساء

بسكويت الزبدة الهش واللذيذ من الحلويات السهلة والبسيطة المكونة من الزبدة والسكر والدقيق.
تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
½ كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
½ كوب سكر بودرة.
رشة ملح.
ملعقة صغيرة فانيليا.
1 ¼ كوب دقيق.
مربى حسب الذوق.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلاً من الزبدة والسكر والملح والفانيليا ونحرك المكونات جيداً.
- ننخل الدقيق فوق المكونات ونحرك بهدوء ثم نعجن حتى نحصل على عجينة طرية غير لاصقة.
- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونشكل أقراصا من العجينة ونصنع فجوة في الوسط حتى نضع المربى.
- نحمي الفرن على حرارة 150 ونضع البسكويت فيه لنحو 15-20 دقيقة.
نخرج البسكويت ونتركه يبرد ثم نضع المربى عليه وبذلك يكون جاهزاً للتقديم.

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