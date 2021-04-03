بسكويت المربى والزبدة

بسكويت الزبدة الهش واللذيذ من الحلويات السهلة والبسيطة المكونة من الزبدة والسكر والدقيق.

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المكونات

½ كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

½ كوب سكر بودرة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ¼ كوب دقيق.

مربى حسب الذوق.

طريقة التحضير

- نضع في وعاء كلاً من الزبدة والسكر والملح والفانيليا ونحرك المكونات جيداً.

- ننخل الدقيق فوق المكونات ونحرك بهدوء ثم نعجن حتى نحصل على عجينة طرية غير لاصقة.

- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونشكل أقراصا من العجينة ونصنع فجوة في الوسط حتى نضع المربى.

- نحمي الفرن على حرارة 150 ونضع البسكويت فيه لنحو 15-20 دقيقة.

نخرج البسكويت ونتركه يبرد ثم نضع المربى عليه وبذلك يكون جاهزاً للتقديم.