الحلوى المشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 12:14 مساء
المشرطة على الطريقة الليبية (الإنترنت)

نقدم لك اليوم طريقة تحضير الحلوى المشرطة، من المطبخ الليبي، لتعديها بنفسك وتقدميها لعائلتكِ، وفقًا لصفحة «المطبخ الليبي» على «فيسبوك».

المكونات:
كيلوغرام دقيق.
200 غرام زبد.
بيضتان.
ملعقة كبيرة سكر ناعم.
كوب مربى مشمش وتعجن بماء الزهر.

الحشو:
كاكاو.
عجين التمر.
قرفة.
لوز.
زبد.
ماء زهر.

طريقة التحضير:
تخلط مكونات العجين حتى تتماسك، ثم تحل بالماكينة على رقم 2 ثم 3 ثم 7.
تحشى العجينة بخليط التمر.
تقطع بشكل مائل وتشرط بالسكين من أعلى.
يضغط عليها من الجوانب ثم تدهن بالحليب.
توضع بالفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.
تخرج من الفرن وتترك حتى تهدأ وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.

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