الحلوى المشرطة

المشرطة على الطريقة الليبية (الإنترنت)

نقدم لك اليوم طريقة تحضير الحلوى المشرطة، من المطبخ الليبي، لتعديها بنفسك وتقدميها لعائلتكِ، وفقًا لصفحة «المطبخ الليبي» على «فيسبوك».



المكونات:

كيلوغرام دقيق.

200 غرام زبد.

بيضتان.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

كوب مربى مشمش وتعجن بماء الزهر.