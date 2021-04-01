إسباغتي بالكفتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 11:00 صباحا

تعرفي على أسهل طريقة لتحضير معكرونة إسباغتي بكرات الكفتة الشهية، في خطوات بسيطة وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «يمي».

المكونات
500 غرام لحم بقري مفروم.
2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم.
فص ثوم مفروم.
بيضة.
كوب بقسماط.
500 غرام طماطم مقطعة مع العصير.
2 ملعقة كبيرة زيت طهي.
350 غرام معكرونة إسباغتي.
١/٣ كوب جبن مبشور.

طريقة التحضير
- في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم والمعدنوس والثوم والبيض والبقسماط و2 ملعقة من الطماطم باليد حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح عجينة واحدة.
- شكلي عجينة الكفتة على هيئة كرات صغيرة.
- ضعي إناء على النار حتى يسخن ثم ضعي قليلاً من الزيت.
- سخني الزيت وحمري الكفتة حتى يصبح لونها بنيا من الاتجاهات جميعها.
- أضيفي الطماطم مع العصير إلى الكفتة وقلبي لمدة 10 دقائق.
- في نفس الوقت ضعي إناء عميقا به ماء على النار حتى الغليان، ثم أضيفي قليلاً من الزيت والملح وأعدي المعكرونة حسب إرشادات العبوة حتى تمام النضج ثم ارفعيها من الماء وصفيها جيداً.
- قسمي المعكرونة بين الأطباق، وضعي على كل طبق الكفتة مع الصوص، وانثري قليلا من الجبن المبشور وتصبح جاهزة للتقديم.

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