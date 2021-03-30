ماربل كيك بالكاكاو

تعرفي معنا على طريقة تحضير ماربل كيك شهي بالكاكاو في خطوات سهلة وبسيطة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكواب دقيق.

3 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملح.

2 كوب سكر ناعم الحبيبات.

4 حبة كبيرة بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب زبدة بدرجة الحرارة العادية.

كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو.

2 كوب سكر ناعم بودرة.

1/4 كوب حليب.

طريقة التحضير

- ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.

- أحضري قالب ذو فتحة من الوسط سعة ١٢ كوبًا. ادهني القالب بقليل من السمن وبطني بالدقيق.

-على قطعة من ورق الزبدة أو في طبق عميق أنخلي الدقيق، البيكنج باودر والملح.

- في وعاء الخلاط ضعي الزبدة والسكر ثبتي المضرب الشبكي وشغلي على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق إلى أن يصبح لون الزبدة أصفر فاتح.

- أضيفي بيضة وشغلي على سرعة متوسطة إلى أن تختفي تماما أضيفي البيضة الثانية وشغلي على سرعة متوسطة إلى أن تختفي تمامًا.

- أضيفي البيضة الثالثة وشغلي على سرعة متوسطة إلى أن تختفي تمامًا أضيفي البيضة الرابعة وشغلي على سرعة متوسطة إلى أن تختفي تمامًا. أضيفي الفانيليا.

- أضيفي الدقيق بالتبادل مع الحليب وشغلي الخلاط لمدة دقيقة إلى أن يتكون خليط كيك ناعم.

أسكبي ثلاثة أرباع خليط الكيك في القالب وأضيفي بودرة الكاكاو على بقية الخليط وقلبي بالسباتيولا إلى أن يختفي الكاكاو وزعي الخليط على الخليط الأبيض في القالب.

- ضعي القالب في الفرن لمدة ٤٠ إلى ٤٥ دقيقة.

أخرجي الكيك من الفرن واقلبي مباشرة على طبق للتقديم.

- في طبق عميق ضعي السكر والحليب. باستعمال الشوكة قلبي المواد إلى أن يذوب السكر. وزعي نصف كمية الصلصة على الكيك. أضيفي الكاكاو إلى بقية السكر وقلبي لتتكون صلصة كاكاو ناعمة. وزعي على الكيك.

- دعي الكيك إلى أن يبرد تمامًا، وتجف الصلصة ثم قطعي للتقديم

