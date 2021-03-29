ريب آي ستيك مع البطاطا المشوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 04:45 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق الستيك الشهي مع البطاطا المشوية وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا فموقع «فتافيت».

المكونات
كوب معدنوس مفروم.
2 فص ثوم.
2 إكليل الجبل أخضر مفروم.
ملعقة صغيرة بابريكا حارة مدخنة.
1/2 ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الحار.
ملح وفلفل أسود.
1/4 كوب زيت الزيتون شريحة لحم ريب آي.
250 غرام بطاطا صغيرة ومقسمة إلى نصفين.
ملعقة كبيرة زعتر طازج.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير
- في محضرة الطعام، يوضع المعدنوس والثوم وإكليل الجبل والبابريكا الحارة المدخنة ورقائق الفلفل الحار وتتبل بالملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون وتخلط المقادير حتى تصبح بقوام المعجون.
- توضع شرائح الريب آي في طبق تفرك بماء النقع وتنقع لـ2 ساعة على الأقل.
- في وعاء، تخلط البطاطا وتتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر وترش بزيت الزيتون وتخلط.
- في قدر مسخن فيه زيت الزيتون، توضع شرائح الريب آي وتقلى لـ4 دقائق لكل جانب.
- في نفس القدر الذي يحوي الريب آي، تشوى البطاطا حتى تصبح ذهبية اللون ويترك اللحم كي يرتاح لـ5 دقائق قبل تقطيعه إلى شرائح وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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