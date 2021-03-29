ريب آي ستيك مع البطاطا المشوية

تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق الستيك الشهي مع البطاطا المشوية وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا فموقع «فتافيت».

المكونات

كوب معدنوس مفروم.

2 فص ثوم.

2 إكليل الجبل أخضر مفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا حارة مدخنة.

1/2 ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الحار.

ملح وفلفل أسود.

1/4 كوب زيت الزيتون شريحة لحم ريب آي.

250 غرام بطاطا صغيرة ومقسمة إلى نصفين.

ملعقة كبيرة زعتر طازج.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير

- في محضرة الطعام، يوضع المعدنوس والثوم وإكليل الجبل والبابريكا الحارة المدخنة ورقائق الفلفل الحار وتتبل بالملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون وتخلط المقادير حتى تصبح بقوام المعجون.

- توضع شرائح الريب آي في طبق تفرك بماء النقع وتنقع لـ2 ساعة على الأقل.

- في وعاء، تخلط البطاطا وتتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر وترش بزيت الزيتون وتخلط.

- في قدر مسخن فيه زيت الزيتون، توضع شرائح الريب آي وتقلى لـ4 دقائق لكل جانب.

- في نفس القدر الذي يحوي الريب آي، تشوى البطاطا حتى تصبح ذهبية اللون ويترك اللحم كي يرتاح لـ5 دقائق قبل تقطيعه إلى شرائح وتصبح جاهزة للتقديم.

