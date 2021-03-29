بيتزا باللحم المدخن والجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير وجبة شهية وخفيفة من عجينة البيتزا والجبن واللحم المدخن وأعديها لعائلتك في خطوات سهلة وبسيطة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

400 غرام عجينة بيتزا مفرودة، بحرارة الغرفة.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

فص ثوم، مفروم.

ملعقة كبيرة أوريجانو مفروم.

ملح.

فلفل أسود للتتبيل.

كوب جبنة موتزاريلا صغيرة، مقسومة بالنصف.

كوب جبنة شيدر.

لحم بقري مدخن مقطع.

2 حبة بصل أخضر مقطع لشرائح رفيعة.