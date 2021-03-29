بيتزا باللحم المدخن والجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير وجبة شهية وخفيفة من عجينة البيتزا والجبن واللحم المدخن وأعديها لعائلتك في خطوات سهلة وبسيطة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
400 غرام عجينة بيتزا مفرودة، بحرارة الغرفة.
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
فص ثوم، مفروم.
ملعقة كبيرة أوريجانو مفروم.
ملح.
فلفل أسود للتتبيل.
كوب جبنة موتزاريلا صغيرة، مقسومة بالنصف.
كوب جبنة شيدر.
لحم بقري مدخن مقطع.
2 حبة بصل أخضر مقطع لشرائح رفيعة.
طريقة التحضير
- توضع العجينة بالصينية ترش بـ3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونفردها جيدًا.
- يرش الثوم ويفرد عليها، يرش الأوريجانو وتتبل بالملح والفلفل.
- توزع الجبنة وشرائح اللحم المدخن على الوجه وتخبز على حرارة 250 درجة مئوية لمد 15 دقيقة تقريبًا حتى تنتفخ وتصبح ذهبية اللون.
- تنقل إلى لوح التقطيع وتزين بشرائح البصل الأخضر وتصبح جاهزة للتقديم.