ستيك الدجاج بالبروكلي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 10:35 صباحا
طريقة عمل ستيك الدجاج بالبروكلي (الإنترنت)

لمن يلتزمون بحمية غذائية من أجل إنقاص الوزن، نرشح لك طريقة عمل ستيك الدجاج بالبروكلي، حسب «شملولة».

المقادير:
صدور دجاج مخلية.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
زعتر.
شطة.
1 ثمرة بصل مفروم.
بروكلي مشوي.

خطوات التحضير:
تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل والزعتر والبصل والشطة جيدًا ثم اتركيه في الثلاجة لمدة 60 دقيقة.
سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
قومي بدهن صينية بالقليل من زيت الزيتون ثم ضعي بها صدور الدجاج.
ضعي الصينية في الفرن حتى يحمر الوجه ثم اقلبيها على الوجه الآخر حتى تنضج.
قدمي صدور الدجاج مع البروكلي المشوي والسلطة.
 

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