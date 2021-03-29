ستيك الدجاج بالبروكلي

طريقة عمل ستيك الدجاج بالبروكلي (الإنترنت)

لمن يلتزمون بحمية غذائية من أجل إنقاص الوزن، نرشح لك طريقة عمل ستيك الدجاج بالبروكلي، حسب «شملولة».

المقادير:

صدور دجاج مخلية.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

زعتر.

شطة.

1 ثمرة بصل مفروم.

بروكلي مشوي.