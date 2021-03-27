باستا شهية

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أسهل طريقة لإعداد الباستا (الإنترنت)

تعرفي على أسهل طريقة لإعداد الباستا، بمكونات بسيطة ومتوافرة في مطبخك، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات

معكرونة - علبة.

زيت نباتي، 3 ملاعق كبيرة.

بصل مفروم، 1.

ثوم مفروم، 1.

معجون طماطم، ملعقة كبيرة.

عصير طماطم، ليتر.

ملح، بحسب الرغبة.

فلفل أكحل، ملعقة كبيرة.

جبن موزاريلا مبشور، 150 غراما.

الطريقة

في قدر من الماء المغلي على نار متوسطة، اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات المدونة على علبتها كما يمكنك اتباع هذه الحيل لسلق المعكرونة بسرعة.

صفّي المعكرونة من الماء وضعيها جانباً.

في قدر ثانٍ على نار متوسطة، حمي الزيت النباتي واقلي فيه البصل والثوم حتى تذبل المكونات.

أضيفي معجون الطماطم وقلبي لمدة دقيقة.

زيدي عصير الطماطم ونكهي بالملح والفلفل الأسود.

عند غليان مزيج عصير الطماطم، زيدي المعكرونة وقلبي حتى تتداخل المكونات.

اتركي المعكرونة على نار متوسطة لنحو 3 دقائق إضافية ثم اسكبي المعكرونة في طبق التقديم، ووزعي على وجهها القليل من جبن الموزاريلا.