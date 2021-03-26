توست الدجاج بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 11:59 صباحا
وصفة توست الدجاج بالبشاميل (الإنترنت)

نقدم لك اليوم طريقة تحضير توست الدجاج بالبشاميل، وهو طبق من ألذ الوجبات، ويمكن تقديمها كطبق رئيسي.

إليك الوصفة لتحضير توست الدجاج بالبشاميل، كي تعديها لكل أفراد أسرتك، حسب «شملولة».

المقادير
2 قطعة صدور الدجاج (مقطع مكعبات).
زيت نباتي للقلي (حسب الحاجة).
بهارات دجاج مشكلة (حسب الرغبة).
500 ملل كريمة الطبخ.
250 ملل شوربة الدجاج.
ظرف بودرة البشاميل.
رشة بودرة البصل والحبق الجاف.
7 شرائح توست.
6 شرائح جبن موزاريلا.
كوب جبن موزاريلا (مبشورة).

التحضير
تبلي الدجاج بالبهارات وقلبيه على النار مع الزيت واتركيه حتى ينضج تمامًا.
في وعاء آخر قومي بخلط البشاميل مع الكريمة ثم ضعي شوربة الدجاج وبودرة البصل والحبق.
قومي برص شرائح التوست في صينية الفرن ثم وزعي عليه طبقة من صوص البشاميل ثم الدجاج ثم شرائح الجبن مع القليل من الصلصة، وأخيرًا غطيه بطبقة أخرى من التوست.
وزعي على طبقة التوست الأخيرة المتبقي من البشاميل والجبن المبشورة.
أدخلي الصينية في الفرن واتركيها حتى يحمر وجهها.. ثم أخرجيها للتقديم وصحتين.

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توست الدجاج بالبشاميل