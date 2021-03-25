طريقة الحصول على أفضل برغر نباتي منزلي

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للحصول على أفضل برغر نباتي عليك اتباع هذه التعليمات.

أولا يجب عليك تركها وشأنها عندما تقلى في الطاسة، فإذا قلبها المرء مبكرًا للغاية فمن المحتمل أن يتفكك، هذا ما سيقوله أي طاهٍ محب للبرغر النباتي، وفق «24».

ولضمان أن يظل البرغر متماسكًا يمكن أيضًا إضافة بيض ونشا وبقسماط ودقيق أو طحين الحمص.

ويمكن استخدام مجموعة من المكونات كأساس للفطائر النباتية مثل حبوب الشوفان الكاملة والأرز والفريك والبرغل والكسكسي أو الكينوا إلى البقوليات مثل العدس والحمص واللوبياء.

وعادة ما يتم مزج المكون الرئيسي بالخضراوات الطازجة مثل الجزر أو الجزر الأبيض أو البروكلي أو القرنبيط أو البنجر أو الكوسة أو الفلفل. غير أنه يجب أولا طهي أي خضراوات على البخار أولا أو غليها ثم تقطيعها قبل إضافة المزيج.

ويمكن أن تؤكل الفطائر النباتية باردة أو دافئة، مع على سبيل المثال، السلطة أو البطاطس المهروسة أو الخضراوات المحمصة أو صوص الطماطم أو غموس الزبادي.