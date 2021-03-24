سلطة فلفل مشوي

سلطة الفلفل الأحمر المشوي هي تغيير عن السلطات التي اعتدنا عليها، فمكوناتها لذيذة وبسيطة، عبارة عن فلفل أحمر وبقدونس وشبت وتتبيلة من زيت الزيتون وعصير الليمون. تعلمي طريقتها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

5 حبات فلفل أحمر.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة شبت.

عصير نصف ليمونة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح حسب الذوق.

2 فص ثوم مهروس.

للتزيين:

جوز مفروم.

أوراق نعنع.

طريقة التحضير

- نقطع الفلفل الأحمر أنصافا ونرتبه على ورق زبدة في صينية الفرن، ثم نشويه في الفرن على حرارة 200 لمدة ربع ساعة.

- نخرج الفلفل ونتركه يبرد ثم نزيل القشرة بهدوء ونقطعه ونضعه في وعاء.

- نضيف البقدونس والشبت وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح والثوم ونحرك جيداً.

- نضع السلطة في طبق التقديم ونزين بالجوز المفروم وأوراق النعناع وبذلك تكون السلطة جاهزة للتقديم.