عجة الكوسا والجزر

عجة الكوسا والجزر تتميز بمذاقها اللذيذ وقرمشتها سواء حضرتموها بالفرن أو المقلاة، ومكوناتها أيضا البصل الأخضر والشبت التي تعطيها رائحة ونكهة مميزة. تعلمي طريقتها معنا وفقا لموقع «الموضوع».

المكونات

3 حبات كوسا مبشورة.

2 حبة بيض مخفوقة.

حبة جزر مبشورة.

كوب طحين.

باقة بصل أخضر مفروم.

باقة شبت مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

- نغسل الكوسا ونقشر الجزر ونبشرها ثم نعصر برش الكوسا حتى نتخلص من مائه تماما.

- نضع برش الجزر والكوسا في وعاء ونضيف البيض المخفوق والبصل الأخضر والشبت والملح والفلفل الأسود والطحين.

- نحرك المكونات حتى تختلط تماما ثم نحمي زيت القلي جيدا، ونضع ملاعق كبيرة من المزيج فيه.

- عندما تصبح ذهبية من الطرف الأول نقلبها حتى تكتسب لوناً من الطرف الآخر.

- نصفي العجة من الزيت جيداً ونضعها في طبق التقديم مع لبن زبادي وبذلك تكون جاهزة للتقديم.