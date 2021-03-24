عجة الكوسا والجزر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 11:50 صباحا

عجة الكوسا والجزر تتميز بمذاقها اللذيذ وقرمشتها سواء حضرتموها بالفرن أو المقلاة، ومكوناتها أيضا البصل الأخضر والشبت التي تعطيها رائحة ونكهة مميزة. تعلمي طريقتها معنا وفقا لموقع «الموضوع».

المكونات
3 حبات كوسا مبشورة.
2 حبة بيض مخفوقة.
حبة جزر مبشورة.
كوب طحين.
باقة بصل أخضر مفروم.
باقة شبت مفروم.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
زيت للقلي.

طريقة التحضير
- نغسل الكوسا ونقشر الجزر ونبشرها ثم نعصر برش الكوسا حتى نتخلص من مائه تماما.
- نضع برش الجزر والكوسا في وعاء ونضيف البيض المخفوق والبصل الأخضر والشبت والملح والفلفل الأسود والطحين.
- نحرك المكونات حتى تختلط تماما ثم نحمي زيت القلي جيدا، ونضع ملاعق كبيرة من المزيج فيه.
- عندما تصبح ذهبية من الطرف الأول نقلبها حتى تكتسب لوناً من الطرف الآخر.
- نصفي العجة من الزيت جيداً ونضعها في طبق التقديم مع لبن زبادي وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

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