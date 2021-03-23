دجاج سوبريم شهي في 30 دقيقة

تعرفي على أسهل طريقة لتحضير دجاج سوبريم الشهي بالخطوات البسيطة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 صدور دجاج مخلية ومنزوعة الجلد.

ملعقة كبيرة زبد.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

كوب لحم مجفف مفروم.

2 ثمرة بصل أخضر مفرومة ناعمًا.

2 فص ثوم مفروم.

½ 1 كوب كريمة طبخ.

¾ كوب مرق دجاج.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة أوريجانو.

ملعقة كبيرة مستردة.

طريقة التحضير

- تبلين الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والأوريجانو والمستردة، واتركيه منقوعًا في التتبيلة لمدة 20 دقيقة.

- في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزبد وزيت الزيتون، ثم حمريه على الجانبين حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم أخرجيه من المقلاة وضعيه جانبًا.

- في نفس المقلاة، ضعي البصل الأخضر واللحم المجفف، وقلبي من حين لآخر حتى ينضج اللحم والبصل، ثم أضيفي الثوم.

- أضيفي مرق الدجاج وكريمة الطبخ، ثم أعيدي صدور الدجاج إلى المقلاة.

- غطي المقلاة، واتركي الدجاج يُطهى على النار لمدة عشر دقائق، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى، ودعيه عشر دقائق إضافية.

- تبلي دجاج السوبريم بالملح والفلفل الأسود، ثم ارفعيه من على النار ويصبح جاهزًا للتقديم.