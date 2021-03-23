دجاج سوبريم شهي في 30 دقيقة

تعرفي على أسهل طريقة لتحضير دجاج سوبريم الشهي بالخطوات البسيطة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
4 صدور دجاج مخلية ومنزوعة الجلد.
ملعقة كبيرة زبد.
ملعقة صغيرة زيت زيتون.
كوب لحم مجفف مفروم.
2 ثمرة بصل أخضر مفرومة ناعمًا.
2 فص ثوم مفروم.
½ 1 كوب كريمة طبخ.
¾ كوب مرق دجاج.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
½ ملعقة صغيرة بابريكا.
ملعقة صغيرة أوريجانو.
ملعقة كبيرة مستردة.
طريقة التحضير
- تبلين الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والأوريجانو والمستردة، واتركيه منقوعًا في التتبيلة لمدة 20 دقيقة.
- في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزبد وزيت الزيتون، ثم حمريه على الجانبين حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم أخرجيه من المقلاة وضعيه جانبًا.
- في نفس المقلاة، ضعي البصل الأخضر واللحم المجفف، وقلبي من حين لآخر حتى ينضج اللحم والبصل، ثم أضيفي الثوم.
- أضيفي مرق الدجاج وكريمة الطبخ، ثم أعيدي صدور الدجاج إلى المقلاة.
- غطي المقلاة، واتركي الدجاج يُطهى على النار لمدة عشر دقائق، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى، ودعيه عشر دقائق إضافية.
- تبلي دجاج السوبريم بالملح والفلفل الأسود، ثم ارفعيه من على النار ويصبح جاهزًا للتقديم.