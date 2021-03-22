كوكيز الفستق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 04:31 مساء

تعرفي على طريقة تحضير كوكيز الفستق الشهي في خطوات سهلة وسريعة واستمتعي بمذاقه الشهي على الفطور مع الشاي وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
½ 2 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات.
¾ كوب + 2 ملعقة كبيرة سكر بني.
¾ كوب زبد في درجة حرارة الغرفة.
كوب سكر بودرة أو كوب سكر ناعم.
2 بيضة في درجة حرارة الغرفة.
¾ كوب فستق مجروش.
½ ملعقة صغيرة مستخرج.
2 نقطة لون طعام أخضر.
2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.
½ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير
- ضعي الدقيق وبيكربونات الصودا والملح في وعاء كبير، وقلبي جيدًا.
- ضعي الزبد والسكر بنوعيه في وعاء كبير، واخفقي بالمضرب الكهربائي من ثلاث إلى أربع دقائق، حتى تمتزج المكونات. أضيفي البيضة تلو الأخرى، ثم الفانيليا، واخفقي جيدًا.
- أضيفي خليط الدقيق، وقلبي حتى تحصلي على عجين ناعم ومتماسك.
- أضيفي لون الطعام والفستق ومستخرج الفستق، واعجني جيدًا حتى تمتزج المكونات.
- غلفي العجين بورق نايلون شفاف، واتركيه يرتاح 20 دقيقة.
- سخني الفرن عند 180 درجة مئوية، شكلي العجين إلى كرات صغيرة، ثم رصيها في صينية مغطاة بورق زبدة.
- اضغطي على كل كرة برفق لتفرديها قليلًا، لكن لا تجعليها مسطحة.
- ضعي الصينية في الفرن من عشرى دقائق إلى 12 دقيقة، حتى ينضج الكوكيز.
- أخرجي الكوكيز من الفرن، واتركيه يبرد قبل تقديمه.
 

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