كوكيز الفستق

تعرفي على طريقة تحضير كوكيز الفستق الشهي في خطوات سهلة وسريعة واستمتعي بمذاقه الشهي على الفطور مع الشاي وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

½ 2 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات.

¾ كوب + 2 ملعقة كبيرة سكر بني.

¾ كوب زبد في درجة حرارة الغرفة.

كوب سكر بودرة أو كوب سكر ناعم.

2 بيضة في درجة حرارة الغرفة.

¾ كوب فستق مجروش.

½ ملعقة صغيرة مستخرج.

2 نقطة لون طعام أخضر.

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.

½ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

- ضعي الدقيق وبيكربونات الصودا والملح في وعاء كبير، وقلبي جيدًا.

- ضعي الزبد والسكر بنوعيه في وعاء كبير، واخفقي بالمضرب الكهربائي من ثلاث إلى أربع دقائق، حتى تمتزج المكونات. أضيفي البيضة تلو الأخرى، ثم الفانيليا، واخفقي جيدًا.

- أضيفي خليط الدقيق، وقلبي حتى تحصلي على عجين ناعم ومتماسك.

- أضيفي لون الطعام والفستق ومستخرج الفستق، واعجني جيدًا حتى تمتزج المكونات.

- غلفي العجين بورق نايلون شفاف، واتركيه يرتاح 20 دقيقة.

- سخني الفرن عند 180 درجة مئوية، شكلي العجين إلى كرات صغيرة، ثم رصيها في صينية مغطاة بورق زبدة.

- اضغطي على كل كرة برفق لتفرديها قليلًا، لكن لا تجعليها مسطحة.

- ضعي الصينية في الفرن من عشرى دقائق إلى 12 دقيقة، حتى ينضج الكوكيز.

- أخرجي الكوكيز من الفرن، واتركيه يبرد قبل تقديمه.

