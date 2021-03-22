تاكو الجمبري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 11:48 صباحا

الجمبري من المأكولات البحرية المفيدة والتي تتمتع بمذاق شهي وسهولة في التحضير حضري طبق تاكو الجمبري الشهي وفقًا لموقع «ليالينا».

المكونات
نص كيلو جمبري وسط.
كزبرة خضرا.
كزبرة ناشفة.
فلفل حار.
2 فص ثوم.
بصلة صغيرة.
2 معلقة شيلي صوص.
2 معلقة صويا صوص.
كمون.
عيش تورتيلا.
خس.

طريقة التحضير
- على النار يتم تقليب البصل الشرائح ثم نضع الجمبري مع البصل والثوم ونقلب على النار لحين الاستواء ونضع الكمون والكزبرة.
- لانضع الصوص فوق الجمبري ونضيف باقي المكونات لحين الاستواء.
- نقوم بإحضار مقلاة مسطحة ونضع القليل من الزيت ونحضر خبز التورتيلا ونقلبه على النار ليتحمر ويتم ثنيه ليصبح جاهزًا للحشو كالتاكو.
- يتم حشو التاكو بالجمبري والخس والصوص والكزبرة الخضراء للزينة ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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