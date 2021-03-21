عجة الدحي على الطريقة الشامية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 10:44 صباحا

تعرفي على طريقة عمل العجة الشامية، بطريقة سهلة وسريعة، وحضريها لأطفالك على وجبة الفطور، أو في وجبة المدرسة، فهي تحتوي على العديد من السعرات الحرارية، بفضل محتواها من البيض، والزيت، كما أنها طبق غني بالبروتين تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
6 بيضات
6 ملاعق كبيرة دقيق
كوب معدنوس مفروم
بصلة مبروشة ناعمً
نصف كوب زيت زيتون
ربع ملعقة صغيرة شطة مجروشة
نصف ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير
- نضع البيض، والمعدنوس، والبهارات معًا في وعاء عميق، نخلط المكونات حتى تتجانس كلها معًا.
- نضيف البصل المبروش، والقليل من زيت الزيتون، ونتابع التقليب بحركة سريعة حتى نحصل على خليط لزج. نضع الآن كمية الدقيق بالتدريج، ونتابع التقليب، حتى تتكون لدينا عجينة لينة، وطرية، وخالية من أي تكتلات.
- نسخن زيت الزيتون على درجة حرارة عالية، ثم نخفض الحرارة قليلًا، ونبدأ بغرف العجينة بواسطة ملعقة ونصبها بالزيت على شكل أقراص صغيرة الحجم، أو قرص كبير بحسب الرغبة.
- ننتظر لدقيقة حتى يتحمر الجزء السفلي من العجة، ثم نقلبها على الوجه الآخر حتى تتحمر أيضًا، ونتأكد من نضجها. نخرج قطع العجة ونضعها على ورق نشاف حتى نتخلص من الزيت الفائض بها وتصبح جاهزة للتقديم.

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