حضري طبق السوشي الشهي كالمحترفات

تعرفي على طريقة عمل السوشي، أحد أشهر الأطباق اليابانيّة التقليديّة، ويتكون السوشي من أرز السوشي (شاري) وبعض أنواع الحشوات التي تتكون غالباً من السمك النيئ والبهارات، وتغلّف قطعة السوشي بورقة رفيعة من أعشاب البحر، تعرفي على طريقة تحضيرها وأعديها معنا، وفقا لموقع «ليالينا».

المكونات

حصيرة خيزران، للفّ قطع السوشي.

نصف كوب من معجون واسابي.

ضمّة من ورق طحالب البحر.

كوب من المخلّل بزيت السمسم، وهو مخلّل يابانيّ.

ملعقتان من صلصة الصويا.

كوب من الأرز المعدّ بالمخلّل.

حشوة التونة والمايونيز.

حبّة خيار مقشّرة ومقطّعة لأصابع.

شريحة واحدة من التونة.

ملعقة صغيرة من المايونيز.

حبّة واحدة من الهليون المسلوق.

طريقة التحضير

- افردي حصيرة السوشي وفوقها ورقة الطحالب، وبللي يدك ببعض الماء.

- ضعي الأرز فوق الطحالب مع رصّه.

- ضعي بعض نقاط الواسابي فوق الأرز، وافردي الحشوة فوق الأرز.

- افردي التونة على الأرز بالتساوي.

- ثم بعد ذلك افردي طبقة المايونيز بالتساوي.

- ثم افردي الخيار والهليون المسلوق فوق المايونيز.

- لفّي بعد ذلك السوشي وقطّعيه إلى قطع.

