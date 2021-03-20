فطيرة التفاح في خطوات بسيطة

نقدم إليكِ طريقة إعداد فطيرة التفاح الشهية كالمحترفات لتحضريها بنفسك في مطبخك وتستمتعي بمذاقها وفوائدها المغذية.

المكونات

6 حبات تفاح (مقشرة ومنزوعة القلب ومقطعة شرائح)

3 ملاعق كبيرة دقيق

كوب ونصف سكر (أبيض)

200 غرام زبد

كوب ونصف سكر (بني)

كوب ونصف ماء

مقادير عجينة فطيرة التفاح

4 ملاعق كبيرة ماء (مثلج)

140 غرام دقيق

140 غرام زبد

ربع معلقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- نقطع الزبد مكعبات صغيرة ونجمده في الثلاجة قبل الاستعمال.

- نخلط الدقيق والملح في الخلاط حوالي 10 ثواني.

- نضيف الزبد للخلاط ونخلط يدويًا حوالي 8 مرات قصيرة حتى يتكون كتل في الخليط

- نضيف الماء للخلاط ونخلط بحرص

- نشكل العجينة على شكل قرص صغير ونغلفها بورق البلاستيك وتدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نفرد العجينة جيدًا بشكل دائري.

- نضع العجينة على صينية لخبز الفطائر عمقها من 2 لـ 3 سنتيمترات ونضعها في الفريزر نترك العجينة تتجمد قبل خبزها.

- نسخن الفرن على درجة حرارة 200 ونثقب العجين من الأجناب وتدخل الفرن لمدة 10 دقائق.

- في وعاء صغيرة نسيح الزبد ثم نضيف الدقيق ونخفق جيدًا إلي أن يتماسك الخليط.

- نضيف السكر الأبيض والبنى والماء ونترك الخليط يغلى مع الخفق البسيط ونتركه حتى يصبح سميكًا.

- في وعاء الخبز نضع جزءًا من العجين ونضيف إليه شرائح التفاح، أما القالب العلوي فنقطعه شرائح طولية ونشكله على شكل مربعات أو سمبوكسات فوق التفاح وبشوكة نضغط أطراف القالب السفلي والعلوي معًا حتى تصبح الطبقتان متماسكتين.

- نضيف الصوص في الفتحات الموجودة في القالب العلوي ليصل إلي الفراغات الموجودة بين قطع التفاح.

- ندخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة ثم نقلل الحرارة لـ 175 درجة ونتركها لمدة 45 دقيقة.

بعد إخراجها نتركها حتى تهدأ ثم تقدم.