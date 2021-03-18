البرياني الهندي بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 01:15 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم لك طريقة عمل البرياني الهندي بالدجاج، بحسب موقع «موضوع».

المكونات
كوبان من الأرز البسمتي.
دجاجة مقطعة يفضّل أن تقطّع إلى ثماني قطع.
بصلتان.
أربعة فصوص من الثوم.
ملعقتان كبيرتان من خليط التوابل البرياني الهندي.
فلفل أخضر حارّ، حسب الرغبة.
قطعة مفرومة من الزنجبيل الأخضر.
كوب صغير من الزيت.
ملح، حسب الرغبة.

طريقة التحضير
وضع مقدار الزيت في قدر مناسب ووضعه على النار.

وضع قرن الفلفل وتحميره، ثمّ إضافة البصل إلى القدر وتركه إلى أن يذبل.

إضافة كلٍّ من الزنجبيل والثوم إلى القدر وتحريك المكونات جميعها إلى أن يصبح لون المكوّنات مائلا إلى الأشقر.

إضافة قطع الدجاج والاستمرار في تقليبها إلى أن تتحمّص ويتصفّى ماؤها.

إضافة التوابل الهنديّة وتقليب جميع المكوّنات لمدّة دقيقة.

إضافة كمية مناسبة من الماء بحيث تكون كافية حتى ينضج الدجاج.

غسل الأرز وسلقه في ماء مغليّ وإضافة الزيت، والملح، وتركه حتى ينضج نصف نضج.

إضافة الملح إلى خليط الدجاج.

ترك خليط الدجاج لمدّة دقيقة، ثم سكب ثلاثة أرباع مقدار الأرز المسلوق.

تقليب الأرز مع خليط الدجاج.

إضافة الربع الأخير من الأرز في أعلى القدر دون تقليبه.

تغطية القدر وتركه على نار هادئة إلى أن ينضج الأرز تماما.

إضافة القليل من الزعفران حتى تتكون الألوان المختلفة من أبيض وأشقر وأصفر.

وضع الأرز في الطبق، ثم رصّ الدجاج عليه ونثر الأرز الأبيض والأصفر على الوجه.

تزيين الطبق بالمكسرات أو بالكزبرة والبقدونس.

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