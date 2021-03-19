أرز بكبدة الدجاج

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إليك وجبة خفيفة وسريعة وهي أرز بكبدة الدجاج، لتعديها لكل أفراد أسرتك.

المقادير:

2 كوب ونصف ماء.

كوب أرز بسمتي.

ملح.

كمون.

شطة.

ليمون مبشور.

زيت.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

2 ملعقة طماطم بيوريه.

بابريكا.

½ كبد دجاج.

دبس الرمان.

¼ عصير ليمون.

الطريقة:

احضري وعاءً به ماء واتركيه يغلي، ثم أضيفي إليه أرز بسمتي ثم ضعي بشر الليمون والملح واتركيه حتى ينضج.

احضري طاسة وضعي بها الزيت، البصل المفروم، ثم الثوم المفروم وطماطم البيوريه وقلبي حتى الاحمرار.

ثم أضيفي إليهم البابريكا وكبد الدجاج حتى تنضج ثم أضيفي إليهم دبس الرمان وعصير الرمان.

نضعهم في طبق ويصبح جاهزًا للتقديم.. وصحتين.