أرز بكبدة الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 10:53 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

إليك وجبة خفيفة وسريعة وهي أرز بكبدة الدجاج، لتعديها لكل أفراد أسرتك.

المقادير:
2 كوب ونصف ماء.
كوب أرز بسمتي.
ملح.
كمون.
شطة.
ليمون مبشور.
زيت.
بصل مفروم.
ثوم مفروم.
2 ملعقة طماطم بيوريه.
بابريكا.
½ كبد دجاج.
دبس الرمان.
¼ عصير ليمون.

الطريقة:
احضري وعاءً به ماء واتركيه يغلي، ثم أضيفي إليه أرز بسمتي ثم ضعي بشر الليمون والملح واتركيه حتى ينضج.

احضري طاسة وضعي بها الزيت، البصل المفروم، ثم الثوم المفروم وطماطم البيوريه وقلبي حتى الاحمرار.

ثم أضيفي إليهم البابريكا وكبد الدجاج حتى تنضج ثم أضيفي إليهم دبس الرمان وعصير الرمان.

نضعهم في طبق ويصبح جاهزًا للتقديم.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن: هدف إعطاء 100 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة سيتحقق الجمعة
دولى
فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتبارا من الجمعة
دولى
وفاة طبيبة أطفال حامل بتوأم جراء إصابتها بـ«كورونا» في غريان
ليبيا
العدد 278 من جريدة «الوسط»: حساب الـ100 يوم لحكومة الدبيبة.. ومخالفات «الوفاق» ...
ليبيا
بوتين يقترح على بايدن محادثات مباشرة بعدما وصفه الرئيس الأميركي بـ«القاتل»
دولى
بوقادوم يكشف عن زيارة وفود ليبية إلى الجزائر أخيرًا
ليبيا
رئيس نيجيريا: حراس القذافي المسلحون لا يزالون يمثلون مشكلة اليوم في دول الساحل
ليبيا
الوسطاء الدوليون يدعون حركة طالبان إلى التخلي عن «هجوم الربيع»
دولى
هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على وجود أي صلة مباشرة بين لقاح «أسترازينيكا» وتجلط ...
دولى
خلال اجتماع مع الدبيبة.. العبدلي يتوقع طرح الأحمال 5 ساعات خلال الذروة الصيفية
ليبيا
بعد وصفه بـ«القاتل».. بوتين يرد على بايدن
دولى
هذا المساء | لقاح كورونا في ليبيا .. اختياريا أم إجباريا؟
فيديو
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ميلاد طفلة تحمل أجساما مضادة لـ«كورونا»