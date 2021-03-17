تشيز كيك التمر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 04:50 مساء

تعرفي على طريقة عمل تشيز كيك التمر، بطريقة سهلة وسريعة، واستمتعي وأسرتك بفوائد التمر العديدة، حيث يعد من المواد الغذائية المهمة جدًّا لجسم الإنسان؛ لاحتوائه على كلٍ من البروتين، والسعرات الحرارية، وحمض الفوليك، والألياف الغذائية، والماء، والكربوهيدرات.

المكونات
500 غرام بسكويت شاي بنكهة الشوكولاتة.
100 غرام زبد.
ست حبات من الجبن.
ملعقة صغيرة من الفانيلا.
250 غرامًا من التمر المقطع.
ظرف من كريمة الخفق.
أربع ملاعق كبيرة من السكر البودرة.
ملعقتان كبيرتان من الماء.
ربع ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور.
نصف كوب من الحليب السائل.
كوب من صلصة الكراميل الجاهزة.
آيس كريم بنكهة الفانيلا، حسب الرغبة، أو أي نكهة أخرى.
كريمة مخفوقة حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- نضع البسكويت في وعاء الخلاط الكهربائي ونخلطه، ثم نمزجه مع الزبد، ونسكبه في قالب التشيز كيك.
-نضع التمر في قدر موضوع على النار، ونذوبه مع السكر، والماء.
- نخفق ظرف الكريمة في وعاء مع الفانيلا، وبرش الليمون، والحليب، والجبن لمدةِ أربع دقائق على سرعة عالية وذلك حتى تتكاثف قوام الكريمة.
- نضيف السكر والتمر المذوبيْن إلى مزيج الكريمة، ونخفق حتى تتجانس كافة المكونات.
- نسكب المزيج فوق طبقة البسكويت، ونضع قالب التشيز كيك داخل الثلاجة لنحو ثلاث ساعات على الأقل، وذلك حتى تتجمد الكريمة ويصبح جاهز للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فلوسنا | هل يستطيع الدبيبة تحريك عجلة الاقتصاد؟
فيديو
في التسعين | مصير ملعب طرابلس
فيديو
رئيس «الدوما» يرد على تصريحات بايدن: مهاجمة بوتين تعني مهاجمة روسيا
دولى
بايدن يصف بوتين بـ«القاتل».. ويحذره من «دفع» عواقب ذلك
دولى
السفير الألماني عن زيارة قيس سعيد ليبيا: تخيل إمكانات التوسع بين البلدين
ليبيا
أميركا توضح موقفها بشأن إعادة السفير إلى طرابلس
ليبيا
دعوة أممية - مغربية للمجتمع الدولي لدعم المرحلة الجديدة الحاسمة في ليبيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للقضاء على آمال الزمالك المصري في مجموعات دوري الأبطال
رياضة محلية
تعادل و4 انتصارات في دوري «القدم المصغرة»
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحدد موعد نشر تقريرها حول منشأ فيروس «كورونا»
عربى
غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس
ليبيا
الجدل يلاحق لقاح أسترازينيكا
طب وصحة
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة على السرعات المرتفعة