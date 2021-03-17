جلاش بالجبن على الطريقة التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 10:28 صباحا

يتميز المطبخ التركي بوصفات الجلاش المحشوة، سواء في الحلويات أو في المخبوزات، نقدم لك اليوم وصفة سريعة للمائدة جلاش بحشوة الجبن، بخطوات سهلة ومواد موجودة في كل منزل، تعرفي عليها معنا وتعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
جبنة فيتا.
جبنة كيري.
زيتون أسود شرائح.
فلفل ألوان.
زعتر.
زيت زيتون.
8 طبقات جلاش.
بيضة.
كوب حليب.

طريقة التحضير
- حضري الحشوة المكونة من جبن الفيتا والكيري والزيتون والفلفل الألوان والزعتر.
- وزعي في صينية بعد دهنها بالزين 8 طبقات من الجلاش.
- ضعي الحشوة ومديها جيدًا.
- ضعي 8 طبقات أخرى من الجلاش وقطعيها مربعات.
- اخلطي بيضة في كوب حليب، وضعي الخليط فوق الصينية.
- حضري الفرن على حرارة متوسطة وضعيها لمدة 25 دقيقة لتصبح جاهزة.
 

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