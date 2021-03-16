بسكويت البرتقال في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 03:35 مساء

تعرفي على طريقة عمل بسكويت البرتقال، بمقادير صحيحة وخطوة بخطوة لتحصلي على أفضل النتائج لأطعم بسكويت يحبه الكبار والصغار في وجبة الإفطار أو سناك بين الوجبات أو العشاء وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
بسكويت البرتقال.
كيلو دقيق.
2 كوب سمنة ساقعة.
2 كوب ونصف سكر بودرة.
كوب عصير برتقال.
4 بيضات.
ملعقة صغيرة فانيليا.
ملعقة صغيرة اصنص برتقال.
ملعقة كبيرة بيكينغ بودر.
ذرة ملح.

طريقة التحضير
- في العجان أو بالمضرب الكهربائي قومي بوضع السمنة والسكر، وقومي بخلطها حتى يصبح القوام كريميًّا لونه أبيض، وقومي بعدها بوضع البيض والفانيليا وخلطهم حتى يختلطوا جيدًا والبيض يختفي تمامًا.
- قومي بخلط الدقيق والملح والبيكينغ بودر ووضعه رويدًا رويدًا مع الخليط حتى تنتنهي الكمية، ثم قومي بوضع الالصنص على عصير البرتقال ووضعه على الخليط مع الخلط حتى يصبح الخليط متجانسًا ، ثم غطي العجينة واتركيها في الثلاجة ترتاح 10دقائق.
- قومي بوضع العجينة داخل كيس حلواني وقومي بتشكيلها على صوانٍ ألومنيوم، ثم قومي بإدخال الصواني على الرف الوسطاني حتى يصبح لونه دهبيًّا وقومي بإخراجه وتركه يبرد تمامًا.
- وللحصول على نتائج سليمة: قومي بخلط المكونات حتى تتجانس دون خلط مدة كبيرة في صوانٍ مدهونة بزيت بسيط.
- أثناء خروج البسكويت من الفرن يجب تركه يهدأ تمامًا وبعدها تشكيل باقي الخليط.
- أثناء عمل البسكويت الأفضل أن يكون المكان بدرجة حرارة مرتفعة وليست منخفضة حتى لا تذوب السمنة وتطرد باقي المكونات منها.
- قومي بترك الصواني تبرد تمامًا وبعدها قومي بتشكيل البسكويت، واتركي مسافات بين كل قطعة والأخرى.
 

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