بوسطن كيك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 10:39 صباحا

تعد كيكة بوسطن من الكيكات المميزة بشكلها ومذاقها، فهي عبارة عن كيك بحشوة كريمية لذيذة وتزين الكيكة بجاناش الشوكولاتة الذي لا يقاوم. تعرفي على طريقتها معنا وأعديها لعائلتك بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
1 ½ كوب حليب
7 ملاعق كبيرة زبدة مذابة
4 حبات بيض
½ كوب سكر
3 ملاعق كبيرة زيت نباتي
3 أكواب طحين
ظرف فانيليا
½ ظرف بيكنغ باودر
¼ ملعقة صغيرة ملح
لتحضير الحشوة الكريمية:
2 ½ كوب حليب ساخن
3 صفار بيض
بيضة
¾ كوب سكر
2 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة طحين
ظرف فانيليا
ملعقة كبيرة زبدة
لتحضير الجاناش:
¾ كوب كريمة حلويات سائلة
200 غ شوكولاتة داكنة

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلاً من البيض والسكر ونخفق بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج أبيض.
- نضيف الزيت والزبدة والحليب ونخفق جيداً ثم نضيف الطحين والفانيليا والبيكنغ باودر والملح ونخفق حتى تختلط المكونات.
- ندهن قالب الكيك ونرشه بالطحين ثم نصب مزيج الكيك فيه ونضعه في الفرن على حرارة 180 لمدة 30-35 دقيقة.
- نخرجه من الفرن ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً.
أثناء ذلك نحضر الحشوة الكريمية فنضع في وعاء كلاً من السكر والبيضة وصفار البيض ونحرك جيداً حتى يصبح المزيج أبيض.
- ننخل النشا فوق المزيج ونحرك جيداً ثم نضيف الحليب الساخن بالتدريج مع الاستمرار بالتحريك ثم نضعه على النار حتى يصبح ثخين القوام.
- نطفئ النار ونضيف الفانيليا والزبدة ونحرك حتى تذوب الزبدة ثم نضع المزيج في وعاء ونغطيه بالنايلون ونتركه في البراد لثلاث ساعات حتى يبرد تماماً.
- نضع في الخلاط الكهربائي كلاً من الشوكولاتة والكريمة ونشغله وبذلك يكون الجاناش جاهزاً.
- نقسم الكيك إلى طبقتين ثم نضع بينهما الحشوة الكريمية ثم نصب الجاناش ونضع الكيك في البراد لساعتين وأكثر حتى تتماسك الطبقات.
- نخرج الكيك من البراد ونقطعه وبذلك يكون جاهزاً للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط تتجه صوب 70 دولارا للبرميل مع انتعاش الاقتصاد الصيني
اقتصاد
استعداد أفريقي لدعم حكومة الدبيبة.. وتشبث مغاربي للالتزام بخارطة الطريق
ليبيا
سلطنة عمان تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارا من أبريل
اقتصاد
قائمة المنتخب الوطني لمباراتي تونس وتنزانيا في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد أن من واجب بلادها «حماية مسلميها»
دولى
ليلة في خدمة برشلونة وريال مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
رقم قياسي في «تريبل دابل» بالدوري الأميركي للسلة
رياضة عالمية
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
السلطات الصحية في إيرلندا تعلق استخدام لقاح «استرازينيكا»
دولى
واشنطن تدعو إلى إنهاء «الاضطهاد» في روسيا بعد توقيف عشرات المعارضين
دولى
لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته
رياضة عالمية
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية