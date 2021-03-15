بوسطن كيك

تعد كيكة بوسطن من الكيكات المميزة بشكلها ومذاقها، فهي عبارة عن كيك بحشوة كريمية لذيذة وتزين الكيكة بجاناش الشوكولاتة الذي لا يقاوم. تعرفي على طريقتها معنا وأعديها لعائلتك بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

1 ½ كوب حليب

7 ملاعق كبيرة زبدة مذابة

4 حبات بيض

½ كوب سكر

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

3 أكواب طحين

ظرف فانيليا

½ ظرف بيكنغ باودر

¼ ملعقة صغيرة ملح

لتحضير الحشوة الكريمية:

2 ½ كوب حليب ساخن

3 صفار بيض

بيضة

¾ كوب سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة طحين

ظرف فانيليا

ملعقة كبيرة زبدة

لتحضير الجاناش:

¾ كوب كريمة حلويات سائلة

200 غ شوكولاتة داكنة

طريقة التحضير

- نضع في وعاء كلاً من البيض والسكر ونخفق بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج أبيض.

- نضيف الزيت والزبدة والحليب ونخفق جيداً ثم نضيف الطحين والفانيليا والبيكنغ باودر والملح ونخفق حتى تختلط المكونات.

- ندهن قالب الكيك ونرشه بالطحين ثم نصب مزيج الكيك فيه ونضعه في الفرن على حرارة 180 لمدة 30-35 دقيقة.

- نخرجه من الفرن ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً.

أثناء ذلك نحضر الحشوة الكريمية فنضع في وعاء كلاً من السكر والبيضة وصفار البيض ونحرك جيداً حتى يصبح المزيج أبيض.

- ننخل النشا فوق المزيج ونحرك جيداً ثم نضيف الحليب الساخن بالتدريج مع الاستمرار بالتحريك ثم نضعه على النار حتى يصبح ثخين القوام.

- نطفئ النار ونضيف الفانيليا والزبدة ونحرك حتى تذوب الزبدة ثم نضع المزيج في وعاء ونغطيه بالنايلون ونتركه في البراد لثلاث ساعات حتى يبرد تماماً.

- نضع في الخلاط الكهربائي كلاً من الشوكولاتة والكريمة ونشغله وبذلك يكون الجاناش جاهزاً.

- نقسم الكيك إلى طبقتين ثم نضع بينهما الحشوة الكريمية ثم نصب الجاناش ونضع الكيك في البراد لساعتين وأكثر حتى تتماسك الطبقات.

- نخرج الكيك من البراد ونقطعه وبذلك يكون جاهزاً للتقديم.