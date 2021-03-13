حساء الحمص بالخضراوات

حساء الحمص بالخضار سهلة ولا تحتاج إلى جهد كبير في تحضيرها وهي شهية للغاية، ومكونة من البطاطا والحمص والكرنب مع توابل الزنجبيل والبابريكا والكاري.

تعرفي على طريقتها معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم

ملعقة صغيرة برش زنجبيل طازج

بصلة

ملعقة كبيرة بهار الكاري

ملعقة كبيرة بهار بابريكا مدخن

رشة من رقائق الفلفل الأحمر الحار

400 غرام طماطم مشوية مقطعة مكعبات

2 حبة بطاطا

425 غرام حمص

4 أكواب مرق خضار

¼ رطل كرنب أجعد مقطع

طريقة التحضير

- نقطع البصل مكعبات ونهرس الثوم ونبرش الزنجبيل ونضعها في قدر كبير مع زيت زيتون ونحرك على نار متوسطة حتى يصبح البصل طرياً.

- نضيف الكاري والبابريكا ورقائق الفلفل الحار ونحرك لمدة دقيقتين، وفي هذه الأثناء نقشر الطماطم ونقطعها مكعبات.

- نضيف البطاطس والطماطم والحمص للقدر، ونحرك ثم نضيف مرق الخضار ونحرك حتى تمتزج جميع المكونات جيداً.

- نغطي القدر ونترك المكونات على نار متوسطة إلى عالية حتى يغلي المرق ثم نخفف النار، ونترك المكونات على نار هادئة لمدة 45 دقيقة مع التحريك من حين لآخر.

- بعدها نحرك الشوربة ونهرس البطاطا بطرف القدر، كي يصبح قوام الشوربة سميكاً ثم نضيف الكرنب ونحرك حتى ينضج ونضيف ملحا حسب الذوق، وتقدم الشوربة ساخنة مع الخبز.