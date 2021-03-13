حساء الحمص بالخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 01:35 مساء

حساء الحمص بالخضار سهلة ولا تحتاج إلى جهد كبير في تحضيرها وهي شهية للغاية، ومكونة من البطاطا والحمص والكرنب مع توابل الزنجبيل والبابريكا والكاري.

تعرفي على طريقتها معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 فص ثوم
ملعقة صغيرة برش زنجبيل طازج
بصلة
ملعقة كبيرة بهار الكاري
ملعقة كبيرة بهار بابريكا مدخن
رشة من رقائق الفلفل الأحمر الحار
400 غرام طماطم مشوية مقطعة مكعبات
2 حبة بطاطا
425 غرام حمص
4 أكواب مرق خضار
¼ رطل كرنب أجعد مقطع

طريقة التحضير
- نقطع البصل مكعبات ونهرس الثوم ونبرش الزنجبيل ونضعها في قدر كبير مع زيت زيتون ونحرك على نار متوسطة حتى يصبح البصل طرياً.
- نضيف الكاري والبابريكا ورقائق الفلفل الحار ونحرك لمدة دقيقتين، وفي هذه الأثناء نقشر الطماطم ونقطعها مكعبات.
- نضيف البطاطس والطماطم والحمص للقدر، ونحرك ثم نضيف مرق الخضار ونحرك حتى تمتزج جميع المكونات جيداً.
- نغطي القدر ونترك المكونات على نار متوسطة إلى عالية حتى يغلي المرق ثم نخفف النار، ونترك المكونات على نار هادئة لمدة 45 دقيقة مع التحريك من حين لآخر.
- بعدها نحرك الشوربة ونهرس البطاطا بطرف القدر، كي يصبح قوام الشوربة سميكاً ثم نضيف الكرنب ونحرك حتى ينضج ونضيف ملحا حسب الذوق، وتقدم الشوربة ساخنة مع الخبز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان يدافع عن صفقة الـ100 مليون يورو المعطلة في ريال مدريد
رياضة عالمية
المنفي في كلمة للشعب: سندعم مسار «5+5».. والجهد الأكبر سينصب على المصالحة ...
ليبيا
المنتخب الوطني يعود إلى نشاطه بمعسكر داخلي استعدادا لموقعة تونس
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تحديات تنتظر حكومة الدبيبة.. الخدمات و«كورونا» والانتخابات
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يحث على ضمان نقل السلطة في ليبيا بشكل سلس إلى حكومة الوحدة ...
ليبيا
الدبيبة «مستاء» من إدارة أزمة الوباء.. ويؤكد: مكافحة الفساد ستبدأ من «كورونا»
ليبيا
الأهلي طرابلس والهلال يحصلان على العلامة الكاملة في الدوري
رياضة محلية
توقف الدوري الليبي بعد انتهاء الجولة السادسة
رياضة محلية
العدد 277 من جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي للانتخابات الليبية.. و700 ألف شخص ...
ليبيا
من السباقات إلى موائد الطعام.. سر شغف العرب بتربية الحمام
منوعات
دراسة: «فايزر» فعال بنسبة 97% ضد حالات «كورونا» التي تظهر عليها أعراض
دولى
الأمير وليام يرد على شقيقه هاري: لسنا عائلة عنصرية بتاتا
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «بورش» تطرح تحفة جديدة