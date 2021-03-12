خبز بالجبن والثوم

بمكونات بسيطة وطعم لذيذ حضري الخبز بالجبن بالثوم وقدميه ساخنا على سفرتك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم ناعماً
8 فصوص ثوم مهروس
رغيف خبز الباغيت
2 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة
جبن موزاريلا مبشور
طريقة التحضير
- قطعي خبز الباغيت إلى شرائح متساوية الحجم ثم صُفيها في صينية فرم مدهونة بالقليل من الزبدة.
- وفي وعاء متوسط الحجم ضعي الزبدة والمعدنوس والثوم المهروس والزعتر.
- واخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل ثم وزّعي الخليط على وجه الخبز.
- ثم انثري الجبن المبشور على وجه الخبز ثم أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية.
- واتركي الصينية في الفرن حتى يتحمر وجه الخبز وصُفي الخبز في طبق ثم قدميه ساخناً على سفرتك.