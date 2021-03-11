طاجين كرات اللحم بالصلصة في الفرن

لوجبة غداء شهية حضري طاجين كرات اللحم بالصلصة وزينيها بالمعدنوس المفروم قبل التقديم وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب مقشرة ومفرومة
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
حبة بصل مفروم
فصّان ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة معجون طماطم
500 غرام لحم مفروم
ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
طريقة التحضير
- قومي بتشكيل كرات متوسطة الحجم من الكفتة.
ثم سخني زيت الزيتون في مقلاة وحمري كرات الكفتة ثم أزيليها وضعيها في طبق الفرن.
- واخلطي الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم ودبس الرمان والثوم والبصل والملح والفلفل في طبق.
ثم صبي المزيج فوق كرات الكفتة.
- وغطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه للفرن لمدة 35 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.
- ثم أزيلي ورق الألمنيوم عن الطبق وأعيديه للفرن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتحمر ويصبح جاهزا للتقديم.