طاجين كرات اللحم بالصلصة في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 10:45 صباحا

لوجبة غداء شهية حضري طاجين كرات اللحم بالصلصة وزينيها بالمعدنوس المفروم قبل التقديم وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب مقشرة ومفرومة
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
حبة بصل مفروم
فصّان ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة معجون طماطم
500 غرام لحم مفروم
ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة التحضير
​​​​​​- قومي بتشكيل كرات متوسطة الحجم من الكفتة.
ثم سخني زيت الزيتون في مقلاة وحمري كرات الكفتة ثم أزيليها وضعيها في طبق الفرن.
- واخلطي الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم ودبس الرمان والثوم والبصل والملح والفلفل في طبق.
ثم صبي المزيج فوق كرات الكفتة.
- وغطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه للفرن لمدة 35 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.
- ثم أزيلي ورق الألمنيوم عن الطبق وأعيديه للفرن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتحمر ويصبح جاهزا للتقديم.

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