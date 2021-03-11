طاجين كرات اللحم بالصلصة في الفرن

لوجبة غداء شهية حضري طاجين كرات اللحم بالصلصة وزينيها بالمعدنوس المفروم قبل التقديم وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب مقشرة ومفرومة

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

حبة بصل مفروم

فصّان ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة معجون طماطم

500 غرام لحم مفروم

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة التحضير

​​​​​​- قومي بتشكيل كرات متوسطة الحجم من الكفتة.

ثم سخني زيت الزيتون في مقلاة وحمري كرات الكفتة ثم أزيليها وضعيها في طبق الفرن.

- واخلطي الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم ودبس الرمان والثوم والبصل والملح والفلفل في طبق.

ثم صبي المزيج فوق كرات الكفتة.

- وغطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه للفرن لمدة 35 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.

- ثم أزيلي ورق الألمنيوم عن الطبق وأعيديه للفرن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتحمر ويصبح جاهزا للتقديم.