مناقيش الزعتر للفطور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 04:24 مساء

حضري مناقيش الزعتر بطريقة سريعة وقدميها لعائلتك واستمتعوا بالمذاق الشهي معا.

المكونات:
5 ملاعق زعتر مطحون.
ملعقةٌ كبيرةٌ سماق.
1/2 كوب زيت زيتون.
1/2 ملعقة ملح.
ملعقة سمسم محمص.
2 كوب دقيق.
كوب ماء فاتر.
1/2 كوب زيت زيتون.
ملعقة سكر.
1/2 ملعقة خميرة

طريقة التحضير
- نقوم بخلط السكر والخميرة والملح مع بعضها جيّداً ثم نُضيف زيت الزيتون ونخلطه مرةً أخرى من جديد، ثم نبدأ بإضافة الماء بالتدريج ونعجن حتىّ يصبح العجين متجانساً وطريّاً.
- نقوم بتغليف العجينة بكيس نايلون ونتركها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة لتتخمّر ويتضاعف حجمها.
بذلك تكون العجينة جاهزة للاستعمال.
- نقوم بوضع الزعتر والسماق والسمسم على النار ونحرّكها قليلاً حتّى تسخن ثمّ نتركها جانبا حتى تبرد، ثم نضيف إليها زيت الزيتون ونقلبها جيداً، نضع الخليط جانباً كونه أصبح جاهزا الآن.
- نقوم بعمل العجينة كرات صغيرة بحجم البيضة ونتركها قليلا من الوقت ثم نقوم بعمليّة فرد العجينة حتى تصبح رقيقة، ثم نضع ملعقة من حشوة الزعتر على العجينة ونمسحها حتّى تغطّي جميع دائرة العجين، ثم نحضر صينيّة ونمسحها من الداخل بزيت الزيتون
- نقوم بوضع دوائر العجينة الموضع عليها الزعتر بالصينيّة ونضعها بعد ذلك في الفرن على درجة حرارة متوسّطة وننتظر حتّى يحمرّ العجين ويصبح خبزاً ونخرجه من الفرن ونضعه في طبق التقديم.

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