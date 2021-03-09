تارت موز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 04:41 مساء

تارت الموز بالكريمة من الحلويات التي ستحضرونها دائماً، لأن مكوناتها شهية عبارة عن طبقة بسكويت وزبدة وطبقة كراميل ثم موز وكريمة تقدم بشكلها الرائع عندما تبرد، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
لتحضير التارت:
200 غرام بسكويت
3 ملاعق طعام جوز
½ ملعقة صغيرة قرفة
¼ ملعقة صغيرة ملح
½ كوب زبد مذاب
لتحضير طبقة الكراميل:
½ لتر حليب
كوب سكر
2 ملعقة طعام زبد
ملعقة طعام نشا
½ كوب ماء
لتحضير طبقة الكريمة:
2 حبة موز
كوب كريمة حلويات (أو شانتيه)
ملعقة صغيرة نسكافيه

للتزيين:
برش شوكولاته أو كاكاو

طريقة التحضير
- نضع في المطحنة كلاً من البسكويت والجوز والقرفة والملح ونطحنها معاً ثم نضيف الزبد المذاب ونستمر بالطحن حتى تمتزج معاً.
- نضع طبقة البسكويت في قالب التارت ونضغطها مع تركها مرتفعة من الأطراف لوضع الحشوة.
- ضع الحليب في قدر ونضيف نصف كوب من السكر ونحرك ونتركه على نار متوسطة حتى يسخن.
- نضع بقية السكر في مقلاة عميقة ونتركه يتكرمل ويصبح ذهبياً على نار متوسطة ثم نضيف الزبدة ونتركها تذوب تماماً.
- نضيف الحليب بالتدريج فوق الكراميل ونستمر بالتحريك على نار هادئة.
- نذوب النشا بالماء ونضيفه للمزيج مع الاستمرار بالتحريك حتى يغلي ويصبح قوامه كثيفاً.
- نضع الكراميل في طبق ونغطيه بالنايلون ونتركه في البراد لساعتين على الأقل.
- نضع طبقة الكراميل فوق التارت ثم نرتب شرائح الموز فوقها ونضعها في البراد حتى تتماسك.
- نضع الكريمة في وعاء ونخفقها بالخفاقة الكهربائية مع النسكافيه حتى يصبح قوامها كثيفاً.
- نضع الكريمة فوق الموز ثم نضع التارت في البراد لساعة حتى تتماسك الطبقات ثم نزين ببرش الشوكولاته ويكون الحلى جاهزاً للتقديم.

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