كريب حار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 04:45 مساء

كريب حار بالجبن من الوصفات المناسبة لمن يحبون الأكل الحار حيث تحتوي عجينة الكريب هذه على رقائق الفلفل الحار بالإضافة للجبن والكزبرة وتعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب طحين
½ ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة كزبرة خضراء
¼ كوب برش موزاريلا
ملعقة كبيرة رقائق فلفل أحمر حار
2 بيضة
كوب حليب سائل
ملعقة صغيرة زيت

طريقة التحضير
نضع في وعاء كلاً من الطحين والملح والكزبرة وبرش الموزاريلا والبيض ورقائق الفلفل الأحمر والحليب .
نحرك المكونات مع بعضها حتى تمتزج تماماً .
ندهن مقلاة غير لاصقة بالزيت ونضع فيها كمية من المزيج ونتركها حتى تنضج من الطرف الأول .
نقلب قرص الكريب على الطرف الثاني حتى ينضج ثم نقلبه على الطرفين على نار هادئة حتى يصبح ذهبياً.
نضع الكريب في طبق التقديم ونزين بالكزبرة ورقائق الفلفل الحار وبذلك يكون الكريب جاهزاً .

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